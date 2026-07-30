Знания с производства: как в СИБУРе помогают студентам стать профессионалами

Почти 30 лет Тимур Шайхразиев работает на «Казаньоргсинтезе», а теперь помогает освоить профессию и тем, кто только делает первые шаги в нефтехимии. Начальник смены производства полиэтилена стал корпоративным тренером СИБУРа и в этом году присоединился к образовательной программе Тобольского многопрофильного техникума.





Когда работа становится призванием

В профессию Тимур Шайхразиев пришел в 1996 году, и этот выбор был не случайным. Он продолжил трудовую династию заводчан. Во многом на решение повлияла мама, которая долгое время проработала на «Казаньоргсинтезе».

«Химическая отрасль воспринималась как одна из самых надежных: стабильная, понятная, с реальными перспективами», – вспоминает Тимур.

С тех пор многое изменилось, но отношение к профессии осталось прежним. Сегодня Тимур работает на производстве казанского предприятия СИБУРа, где выпускают полиэтилен высокого давления низкой плотности. Из его гранул делают, например, пищевую упаковку, пленки и множество других изделий, с которыми мы сталкиваемся в быту каждый день.

Но если спросить Тимура, что в его работе самое важное, он начнет говорить не о технологии, а о людях. В роли начальника смены Тимур отвечает не только за производственный процесс, но и помогает сотрудникам развиваться: организует обучение, сопровождает профессиональную подготовку, участвует в оценке знаний. Именно возможность работать с людьми – одна из главных ценностей профессии.

«У нас очень дружный и сплоченный коллектив. Мы работаем вместе уже несколько десятков лет», – отмечает Тимур.

Первый день на заводе нефтехимик помнит до сих пор. «Тогда я практически ничего не знал о производстве. Мои знания о полиэтилене сводились к тому, что из него делают тазики и ведра. Поэтому все было новым и необычным», – делится Тимур.

Освоиться помогли опытные коллеги – начальники смен и технологи, которые шаг за шагом погружали молодого специалиста в профессию. Сегодня роли поменялись. Теперь уже сам Тимур помогает новичкам разобраться в тонкостях производства. Уже четыре года он передает знания не только сотрудникам компании, но и студентам профильных вузов.

Опыт, которым хочется делиться

Решение стать корпоративным тренером пришло неожиданно. «Во время ознакомительной поездки в составе команды ПСС (производственная система СИБУРа) впервые побывал в образовательном центре компании СИБУРИНТЕХ. Там мне предложили вести программу по полиолефинам. Я согласился, продолжил развиваться и потом взял еще несколько программ для обучения», – рассказывает Шайхразиев.

Первое занятие было волнительным. «Передо мной сидели люди, которые уже работали на производстве. Некоторые были выше меня по должности. Поэтому небольшой страх присутствовал, но все прошло успешно», – вспоминает свой первый опыт в роли тренера Тимур. С тех пор за его плечами десятки обучающих программ и выступлений.

Недавно Тимур прочитал лекции для студентов и провел практику по программе «Полиолефины» в Тобольске. На занятиях ребята знакомились с методами синтеза полимеров на различных типах промышленных реакторов. Также студенты узнали, как эти технологии применяются на реальном производстве: от контроля качества продукции до принятия сложных инженерных решений.

Обучение проходило по системе «4 + 2»: четыре дня обучения и два дня практики.

«С молодежью нужно работать немного по-другому, чем со взрослыми. Их важно заинтересовать, и у нас уже есть для этого свои подходы. Мы постоянно повышаем квалификацию, изучаем современные методы обучения, используем возможности искусственного интеллекта, – говорит Шайхразиев. – Если сотрудники понимают, для чего им нужно обучение, то студентам еще только предстоит сделать профессиональный выбор. Наша задача – помочь ребятам разобраться в профессии и увлечь ею», – добавляет он.

«Химия похожа на лес…»

Чтобы заинтересовать профессией других, нужно быть самому увлеченным делом. Для Тимура Шайхразиева таким источником вдохновения уже почти 30 лет остается химия и мир полимеров. Полимеры окружают нас практически повсюду. Достаточно посмотреть вокруг: обои, мебель, трубы, упаковка, зубные щетки и даже корпуса смартфонов. Сегодня сложно назвать отрасль, которая могла бы обходиться без полимерных материалов. В СИБУРе разрабатывают новые марки полиэтилена и полипропилена, которые позволяют заменить многие традиционные материалы – от древесины до металла.

Больше всего в профессии Тимура вдохновляют постоянное развитие отрасли: запуск новых производств, совершенствование катализаторных технологий, создание новых материалов. «Химия похожа на лес: чем глубже заходишь, тем больше открываешь нового», – отмечает герой.

В будущем нефтехимик планирует и дальше совмещать работу на производстве с преподаванием. «Мне особенно интересно работать с молодежью. Уже третий год подряд мы проводим «Менделеевскую смену» для школьников, начиная с восьмого класса, где знакомим ребят с химией и нашей профессией», – рассказывает Тимур.

Главным источником вдохновения для Тимура остается возможность делиться опытом и рассказывать о современной нефтехимии.

«СИБУР – компания, которая вкладывается в развитие людей. Мы активно работаем с вузами и ссузами, передаем знания, которые студенты затем применят на нашем производстве», – заключает герой.