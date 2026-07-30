Чернышенко: финал «Профессионалов» объединит 14 тыс. человек из 30 стран

Фото: официальный канал Правительства РФ в МАКС

В Калуге с 21 по 26 августа пройдет финал Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по промышленным компетенциям. Ожидается, что соревнования объединят 14 тыс. участников из России и 30 дружественных стран, сообщает официальный канал Правительства РФ в МАКС.

«Чемпионат «Профессионалы» – одна из ярчайших звезд в созвездии чемпионатного движения по профмастерству нацпроекта «Молодежь и дети». Эти соревнования помогают раскрыть потенциал участников и показывают, что они востребованы ведущими предприятиями страны», – заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что ребята будут соревноваться по 14 передовым компетенциям – от промышленной робототехники и инженерии космических систем до мехатроники и оптоэлектроники.

В этом году компании и работодатели уже предложили участникам движения более 50 тыс. стажировок и вакансий. Победители, призеры финала и их наставники получат премии от 100 до 300 тыс. рублей в зависимости от занятого места. Соревнования пройдут на площадке федерального технопарка профессионального образования при поддержке Минпросвещения России и Правительства.

«Сегодня среднее профессиональное образование активно развивается и невероятно востребовано. Чемпионат «Профессионалы» – один из ключевых инструментов, которые помогают синхронизировать обучение с запросами предприятий. На соревновательных площадках работодатели ставят перед конкурсантами реальные производственные задачи, а ребята показывают, что уже сейчас готовы с ними справляться», – сказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Деловая программа пройдет в формате форума СПО «Окно возможностей: бизнес и СПО». Также запланированы профориентационная программа для школьников и выставка компаний-партнеров с новейшими промышленными разработками.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что в регионе подготовлен семилетний прогноз кадровой потребности, число бюджетных мест в колледжах за пять лет выросло на 20%. Во всех колледжах и вузах работают центры содействия трудоустройству, открываются новые востребованные специальности.

В 2026 году финалы чемпионата «Профессионалы» проходят в трех городах – Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге.