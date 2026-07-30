«День коня – 2026»: лошади татарской породы, забег пони и концерт Тухватуллина

Какие новые виды забегов ждут зрителей на Всероссийском конно-спортивном фестивале «День коня» в Арском районе, какие призы будут разыграны между участниками соревнований, сколько стоит лошадь татарской породы и как в Татарстане планируют развивать коневодство, рассказали сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».





Первые пробеги начнутся с раннего утра. Всадники выйдут на дистанции в 40, 80, 120 и 160 километров

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Турнир по кореш и пробеги на 160 километров

Праздник состоится 1 августа в Арском районе. Первые пробеги начнутся с раннего утра. Всадники выйдут на дистанции в 40, 80, 120 и 160 километров. Об этом сообщил руководитель Исполнительного комитета Арского муниципального района Ленар Абдуллин.

«Для прохождения такой дистанции требуется невероятная выносливость, сила духа человека, а также большое доверие между ним и животным», – подчеркнул он.

Основные события фестиваля пройдут в Арске на Центральном стадионе и ипподроме. Запланирован большой турнир по кореш. С утра и днем будут бороться юноши, а с 17:00 на ковер выйдут взрослые борцы.

«Приз за абсолютную победу среди детей-подростков – баран. Главный приз абсолютного батыра – живой подарок, символ праздника – лошадь. Также предусмотрены денежные призы: победитель старшей возрастной группы – 50 тыс., второе место – 30 тыс., третье место – 20 тыс. рублей», – добавил Абдуллин.

Фестиваль начнет работу в 16:00. Откроются спортивные зоны. Начнет работу маркет ремесленников, где можно купить уникальные изделия мастеров Арского района, а также точки национальной кухни.

Ленар Абдуллин: «Призовой фонд скачек в этом году составит более 2,2 млн рублей, а победителя забега на чистокровных лошадях ждет особый приз – автомобиль Lada Granta» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Забеги на лошадях татарской породы и пони

Сразу после открытия начнутся скачки.

«На дорожки ипподрома выйдут лучшие наездники со всей страны. Нас ждут скачки на лошадях чистокровных, полукровных и татарской породы. В этом году у нас появятся и новые виды заездов – на пони и лошадях двухлетнего возраста», – рассказал руководитель исполкома Арского района.

Также традиционно ярким событием становится турнир по борьбе на лошадях «Алгарыш», где главной целью становится сбить соперника с лошади, самому оставшись в седле.

На турнире по борьбе на лошадях «Алгарыш» главной целью становится сбить соперника с лошади, самому оставшись в седле Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для гостей праздника предусмотрены огромное количество конкурсов и призов. Кроме того, вновь пройдет смотр «Самая образцовая повозка», где можно будет посмотреть на оригинальные и интересные концепции повозок.

Призовой фонд скачек в этом году составит более 2,2 млн рублей, а победителя забега на чистокровных лошадях ждет особый приз, автомобиль Lada Granta.

«Вечером главная арена превратится в концертную площадку. На сцену поднимутся лучшие творческие коллективы: зажигательная кавер-группа «Ялкын» и прекрасная Татьяна Ефремова. Своим творчеством Арск почтят народная любимица, заслуженная артистка Республики Татарстан Зульфия Шакирова и звезда татарской эстрады, заслуженный артист РТ Ришат Тухватуллин», – продолжил Абдуллин.

Завершится праздник в 22:00 салютом.

Гелюс Баязитов: «В Татарстане разработали региональный проект по поддержке и развитию коневодства, который рассчитан на период с 2027 до 2031 года» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане разработали проект развития коневодства до 2031 года

Что касается коневодства в республике в целом, это перспективная отрасль, которая постепенно развивается, и ее продукция становится все более востребованной, рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Гелюс Баязитов.

«Во всех видах хозяйств в Татарстане на сегодняшний день насчитывается более 30 тыс. голов лошадей. Более половины, 17 тыс. голов, это сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства, еще 13 тыс. – в личных подсобных хозяйствах. Коневодство в Татарстане – это не только товарное, продуктивное, спортивное, но и племенное направление. Здесь также неплохие результаты, наши лошади часто забирают призы на различных праздниках», – отметил он.

В Татарстане разработали региональный проект по поддержке и развитию коневодства, который рассчитан на период с 2027 до 2031 года. Он направлен не только на сельхоз отрасль, но и на популяризацию конного спорта, продолжил Баязитов.

«Основными задачами регионального проекта станут увеличение поголовья, производства продукции, повышение селекционных качеств, создание центра национальных культур. Можно будет получить господдержку на покупку кобыл различных пород, а также строительство, реконструкцию и ремонт конюшен», – рассказал он.

К этому проекту будут привлекать все категории хозяйств, от крупных сельхозпроизводителей до маленьких ферм.

В прошлом году на базе Казанского аграрного университета открылся селекционный центр татарской породы, который занимается генотипированием особей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Численность лошадей татарской породы достигла 1260 голов

Одной из основных тем остается возрождение татарской породы лошадей, к которой активно приступили в 2018 году. Нас сегодняшний день популяция достигла уже 1260 голов.

«За 2025 год численность увеличилась на 200 голов. Мы продолжаем работу по разведению и селекции породы. Каждую лошадь исследуют и выдают им паспорта», – рассказал Баязитов.

В прошлом году на базе Казанского аграрного университета открылся селекционный центр татарской породы, который занимается генотипированием особей.

«Для возрождения популяции лошадей татарской породы была проведена большая селекционная работа. Отличительная особенность этой породы – соловый окрас. Благодаря ему на рассвете шерсть лошадей приобретает золотистый оттенок», – подчеркнул он.

По его словам, цена одной такой лошади составляет от 200 до 250 тыс. рублей.