Театр в троллейбусе, 500 мольбертов и орган: чем удивил второй уикенд «Каракуза»

Этно-модерн-фестиваль «Каракуз», который уже шестой год проводит «Татнефть», продолжает объединять в Альметьевске искусство, образование и экологические инициативы. Во второй фестивальный уикенд для жителей и гостей города подготовили десятки событий — от выставок и концертов до экофестиваля и театральных постановок.





500 мольбертов под открытым небом

Старт второму фестивальному уикенду дал масштабный пленэр. В сквере «Каракуз» одновременно установили 500 мольбертов, объединивших профессиональных художников, студентов, школьников и всех, кто захотел попробовать свои силы в изобразительном искусстве.

Идея фестиваля изобразительного искусства развивалась вместе с самим «Каракузом», рассказала одна из его организаторов, художник Ильсияр Гайнутдинова.

«Мы увидели, что люди приходят занимать места за час-полтора до начала, помогают раскладывать краски. Тогда стало понятно, что нужно увеличивать количество мест. С каждым годом мы росли и вот уже третий раз проводим фестиваль сразу для 500 человек. Люди понимают, что рисовать могут не только художники. Если рядом есть преподаватель, который шаг за шагом объясняет процесс, хорошая картина получается у каждого. Многие потом возвращаются к нам снова и даже находят для себя новое хобби», – цитируют Гайнутдинову «Нефтяные вести».

В течение нескольких часов участники создавали картины под открытым небом, а прохожие останавливались, чтобы понаблюдать за работой художников, поддержать их или присоединиться к пленэру. В итоге в сквере появились сотни работ, каждая из которых отличалась сюжетом, техникой и авторским взглядом.

Когда театр выходит в город

Одним из главных событий второго фестивального уикенда стал IV Всероссийский фестиваль современного театра «Аулак». За четыре года он стал одной из самых узнаваемых театральных площадок республики, где ежегодно исследуют новые формы взаимодействия со зрителем.

Каждый сезон посвящен отдельной теме. Организаторы уже обращались к вопросам инклюзии и идентичности, исследовали игру как способ коммуникации. В этот раз они решили выйти за пределы привычной сцены и перенести театр в городское пространство.

Главной площадкой вновь стал общественный центр «Алмет», однако показы проходили и на других городских локациях. О концепции этого года рассказала руководитель театра горожан «Аулак» Благотворительного фонда «Татнефть» Эльвира Галеева.

«В этом году нам захотелось выйти за привычные рамки и показать, что современный театр может существовать в самых неожиданных пространствах. Поэтому спектакли проходят не только в концертных залах, но и там, где люди совсем не ожидают встретить театр», – подчеркнула она.

Особый интерес зрителей вызвали спектакль «Пермское море», который показали прямо в бассейне комплекса «Мирас», камерная «Дюймовочка.трип» в кабинете директора фестиваля и театральный рейв «Чуть-чуть татарский», площадкой для которого стал троллейбус.

В Альметьевск приехали коллективы из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Помимо спектаклей они подготовили образовательную программу: лекции, мастер-классы и творческие встречи с театроведами, режиссерами, драматургами, художниками, педагогами и театральными менеджерами, посвященные современному театру и тенденциям его развития.

Одним из самых посещаемых событий первого дня стал фестиваль татарского юмора. В городском парке звучали миниатюры, музыкальные номера и истории о повседневной жизни, семейных традициях и национальном характере. Теплый, понятный зрителям юмор объединил у сцены гостей разных возрастов.

В ритме стихов и мелодий

Еще одним заметным событием стал литературно-музыкальный вечер «Ветер, струны и стихи», организованный книжным клубом «Чай». Проект уже пятый год проходит в рамках «Каракуза», объединяя любителей литературы, музыки и живого общения.

По словам организатора книжного клуба Антонины Васильевой, вечер задумывался как площадка, где разные жанры искусства помогают объединить людей разных поколений.

«В прошлом году мы впервые попробовали формат литературно-музыкального концерта – оказалось, что он очень близок людям. Сегодня здесь звучат стихи, музыка, авторские произведения. Самое ценное – видеть, что на такие вечера приходят семьями. Литература объединяет людей независимо от возраста», – отметила она.

Одной из участниц вечера стала специалист по развитию корпоративной культуры КУ «Татнефти» Дарина Мороз. На сцене она прочитала авторские стихи. Сегодня в ее творческом багаже уже около 50 произведений.

«Поэзия стала для меня способом увидеть окружающий мир немного иначе и поделиться этим ощущением с другими людьми. Когда твое творчество замечают и поддерживают, появляется еще больше желания писать и выходить к зрителю», – рассказала Дарина.

Песни, которые объединяют

В клубе авторской песни проходил конкурс «Каракуз-2026», объединивший участников из Татарстана, Башкортостана и Ханты-Мансийского автономного округа. На сцену выходили как опытные авторы, так и начинающие исполнители – все выступления проходили исключительно вживую.

Конкурс собрал участников разных возрастов: вместе выступали дети, подростки и взрослые. Для семейных дуэтов организаторы учредили специальную номинацию «За преемственность поколений», отметив, что интерес к авторской песне нередко передается от родителей к детям.

Главной задачей конкурса организаторы называют возможность познакомить авторов друг с другом, дать им площадку для общения и обмена опытом.

«Мы рады каждому участнику, независимо от возраста и опыта. Здесь встречаются авторы стихов, музыки, исполнители, коллективы. Самое важное – желание поделиться своим творчеством», – сказал один из организаторов конкурса Денис Цовма.

Среди участников – 17-летняя Всемила Кузнецова из Ханты-Мансийска, исполнившая свою песню «Ты мне оставила признание».

«Музыка сопровождает меня всю жизнь. Родители тоже музыканты, поэтому творчество всегда было частью нашей семьи. Очень здорово оказаться на фестивале, где так развивается авторская песня и существует собственный клуб», – поделилась она.

Уже на следующий день конкурс продолжил фестиваль авторской песни, собравший известных исполнителей и любителей жанра. В отличие от крупных концертных программ здесь главным оставались живое исполнение, доверительная атмосфера и песни, близкие слушателям. На сцену вышли Марина Дмитриева, Наталья Кучер, Евгения Онегина, Саша Солнцева, Павел Пиковский, Илья Прахов, коллектив «Хижина музыканта» и Евгений Маргулис.

«Важно, что у человека внутри, что у него в сердце. А песня – то, что нас объединяет, то, что мы можем делать вместе, создавая вихрь положительных эмоций, хорошего настроения. От этого, по сути, зависит всё», – отметила автор-исполнитель Марина Дмитриева.

Территория движения

Индустриальный сквер стал площадкой фестиваля уличной культуры «Свобода», объединившего экстремальный спорт, современное искусство и молодежные субкультуры.

В течение дня здесь проходили соревнования по BMX, скейтбордингу и самокатному спорту, турниры по баскетболу 3×3 и панна-футболу, танцевальные баттлы и граффити-перформансы. Победители экстремальных дисциплин получили право представить Татарстан на крупнейшем фестивале уличной культуры «УРАМ» в Казани.

Для гостей также подготовили мастер-классы, интерактивные зоны и площадки локальных сообществ. Завершился фестивальный день музыкальным сетом DJ Alex Twain.

«Такие фестивали вдохновляют. Здесь встречаются люди, которые по-настоящему любят свое дело. Смотря на них, тоже хочется попробовать что-то новое», – поделился впечатлениями зритель Никита Белых.

Читать, обсуждать, вдохновляться

Книжный фестиваль «Смена» собрал более 20 независимых издательств, представивших свои новинки. В двух лекториях прошли встречи, посвященные литературе, истории, кино, музыке и современной культуре Татарстана. Впервые в программу вошел книжный клуб, где участники обсуждали современные романы, любимые произведения и делились читательскими открытиями.

Одним из главных событий стала выставка «Кытыклы-мытыклы, или Краткая история иллюстрирования „Шурале“». Экспозиция объединила работы 12 художников разных поколений и показала, как менялся образ одного из самых известных героев татарской литературы – от первых книжных иллюстраций до современных художественных интерпретаций.

Для юных гостей подготовили творческие мастерские, лаборатории и интерактивные занятия. Здесь дети знакомились с татарскими сказками, создавали собственные иллюстрации и сочиняли истории.

«Очень приятно видеть, сколько здесь молодежи и семей с детьми. Люди не просто покупают книги – они обсуждают их, спорят, делятся впечатлениями. Именно так рождается интерес к чтению», – отметила участница фестиваля Алина Массарова.

Простые привычки для большого будущего

Экофестиваль «Кладовка», посвященный осознанному потреблению и экологичному образу жизни, также вошел в программу второго уикенда. Гости приносили вторсырье на переработку, обменивались комнатными растениями, участвовали во фримаркете, посещали лекции и мастер-классы по повторному использованию вещей.

Для детей и взрослых подготовили интерактивные экологические зоны, а участники экоквестов знакомились с простыми экопривычками, которые помогают бережнее относиться к окружающей среде.

Гастрономический рекорд и финальный аккорд

Под открытым небом в сквере «Каракуз» прошел фестиваль органной музыки. Инструмент, который чаще звучит в концертных залах и соборах, на этот раз объединили с камерным оркестром, ударными, хореографией и световым шоу. В программе прозвучали классические произведения, современная музыка и популярные саундтреки.

Такой формат расширил привычное представление об органной музыке и показал новые возможности звучания инструмента.

Завершился второй фестивальный уикенд джазовым фестивалем на городском стадионе, который собрал тысячи зрителей. На сцену вышли Петр Востоков и Большой джазовый оркестр, LRK Trio, Саша Алмазова, Светлана Малюткина вместе с Альметьевским джаз-оркестром под управлением Олега Якимочева, а также Zvonkiy и IOWA.

Рядом работала гастрономическая площадка «Уголок русской кухни». Гости пробовали суточные щи, пожарские котлеты, домашние пирожки, голубцы и говядину по-строгановски. Приглашенные шеф-повара рассказывали об истории русской кухни и показывали современные версии классических рецептов.

Одним из главных событий гастрономической программы стало приготовление 1200 порций окрошки на квасе. Это достижение официально внесли в Гастрономическую книгу рекордов России, а организаторам вручили соответствующий сертификат.

За шесть лет «Каракуз» стал пространством живого диалога: между традицией и современностью, городом и его жителями, профессиональным искусством и творческой инициативой каждого человека. Здесь зритель становится участником, а привычные городские площадки обретают новые смыслы.

Фотографии предоставлены пресс-службой «Татнефти»