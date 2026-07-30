В Нижегородской области ввели штрафы за хранение и продажу вейпов

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли закон, устанавливающий административную ответственность за нарушения правил оборота вейпов и никотинсодержащей продукции. Соответствующие изменения внесены в региональный Кодекс об административных правонарушениях, сообщает «Время Н».

Согласно документу, административная ответственность предусмотрена за распространение, хранение вейпов, а также за любые действия, стимулирующие продажу такой продукции. Для должностных лиц штраф составит от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 800 тыс. до 1 млн рублей.

Полномочия по составлению протоколов и рассмотрению дел о таких правонарушениях переданы Министерству промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. В региональном парламенте считают, что это позволит оперативнее пресекать нарушения и обеспечивать неотвратимость наказания.

Как отмечается, законопроект ранее единогласно поддержал профильный комитет Заксобрания. По мнению депутатов, новые меры направлены не только на привлечение нарушителей к ответственности, но и на профилактику правонарушений, а также защиту здоровья жителей региона, прежде всего молодежи.

«Вейпы – это не безобидное увлечение, а реальная угроза для здоровья нации, и в первую очередь – для наших детей. Теперь у нас есть все рычаги, чтобы бороться с этим злом. Мы говорим „нет“ бизнесу, который зарабатывает на разрушении жизни людей. Никакая прибыль не стоит здоровья нижегородцев», – заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года – одновременно с введением в регионе запрета на розничную продажу вейпов и жидкостей для них.