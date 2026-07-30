«Дом первых» откроется в Нижнекамске на базе бывшего «Дома пионеров»

В Нижнекамске откроется «Дом первых» на базе бывшего «Дома пионеров». С 1 по 14 августа там пройдут дни открытых дверей, а 15 августа состоится торжественное открытие. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе татарстанского отделения «Движения первых».

«Все желающие смогут попробовать себя в новом деле, предложить и реализовать проект, получить помощь и поддержку от наставников, пообщаться с друзьями и найти единомышленников. Одна из целей дома – помочь подросткам увидеть множество возможностей и вариантов самореализации. Это будет первое подобное место в России», - пояснили в пресс-службе.

В честь открытия «Дома первых» 1 и 2 августа с 10.00 до 19.00 будут проходить бесплатные экскурсии по зданию. Для участия в них потребуется предварительная регистрация.

Первых гостей дома ждет насыщенная программа. Например, 3 августа в 17.00 дети с родителями могут прийти на танцевальную тренировку, 4 августа в 10.00 пройдет занятие по созданию мультфильмов, 5 августа в 11.00 проведут лекцию о кинологии, а 10 августа в 17.40 пройдет танцевальный баттл.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.