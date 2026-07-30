Въехавший в автобус с детьми-хоккеистами водитель легковушки в РТ уснул за рулем

Фото: © канал МВД по РТ в МАКС

Причину ДТП в Лаишевском районе Татарстана, где автобус, перевозивший детей-хоккеистов, опрокинулся в кювет, назвали в Госавтоинспекции республики. 24-летний водитель легковушки Ford Focus уснул за рулем, в результате чего выехал на встречку и столкнулся с микроавтобусом.

В микроавтобусе Ford Transit ехали 12 детей, четверо из них получили травмы и были госпитализированы.

Следком возбудил уголовное дело по статьям о нарушении ПДД и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщили «Татар-информу» в Минздраве РТ, четверо детей были доставлены в ДРКБ, состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. У детей зафиксированы различные травмы. По оценкам врачей, угрозы жизни пострадавших нет, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, привлечены ведущие специалисты.