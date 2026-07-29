Рустам Минниханов: Дипломатия в Казани переходит в экономическое взаимодействие

Как саммит БРИКС повлиял на инвестиционную привлекательность Татарстана, почему республика привлекательна для бизнесменов со всего мира и какие общие проекты со странами БРИКС и ОИС продумывает республика, рассказал в интервью BRICS TV Раис Татарстана Рустам Минниханов.





Рустам Минниханов в интервью BRICS TV рассказал, как саммит БРИКС повлиял на инвестиционную привлекательность Татарстана

Фото: rais.tatarstan.ru

«Саммит БРИКС усилил престиж Татарстана»

– Рустам Нургалиевич, в 2024 году Казань приняла саммит БРИКС, который стал одним из крупнейших событий в истории объединения. Тогда в столицу Татарстана прибыли делегации из 36 стран. Как этот саммит повлиял на инвестиционный климат Татарстана и какие проекты с участием стран БРИКС реализуются сегодня в республике?

– Проведение саммита БРИКС в Казани стало важнейшим событием, которое существенно усилило престиж и привлекательность Татарстана для иностранных инвестиций, в том числе от стран – участников объединения.

Крупнейшим торговым партнером Татарстана по-прежнему является Китай. Наш товарооборот в прошлом году превысил 3,3 млрд долларов США (примерно 257,47 млрд рублей). За последние годы страна стала ключевым иностранным инвестором в экономику республики. Доля КНР в структуре иностранных инвестиций за прошлый год достигала 62 процентов. Наши партнеры успешно развивают в Набережных Челнах производственную площадку по выпуску высокотехнологичной бытовой техники. Сейчас в эксплуатацию введены шесть современных заводов.

Успешно работает крупнейший в России логистический комплекс имени Дэн Сяопина, ориентированный на контейнерные перевозки между Россией и Китаем.

Активно развиваются экономические связи с индийскими партнерами. В 2025 году наш товарооборот составил 353 млн долларов США (около 27,54 млрд рублей). В прошлом году Татарстан поставил Индии продукцию АПК более чем на 56 млн долларов США (примерно 4,37 млрд рублей). Доля Индии в объеме сельхозэкспорта составляет 10,5 процента. После саммита БРИКС было принято решение об открытии в Казани Генерального консульства Индии, а в Нью-Дели – Торгово-экономического представительства Татарстана.

Также Татарстан вносит значимый вклад в укрепление российско-египетских связей. Объем нашего товарооборота – яркое тому свидетельство. С 2020 года он вырос более чем в 8,5 раза и в прошлом году достиг 230 млн долларов США (примерно 17,94 млрд рублей). Развиваются совместные проекты. Так, в Каире успешно действует филиал Казанского федерального университета.

К сожалению, потенциал сотрудничества со странами – членами БРИКС пока раскрыт далеко не полностью. Мы приглашаем партнеров к совместным инициативам в промышленности, логистике и инвестициях.

Проведение саммита БРИКС в Казани стало важнейшим событием, которое существенно усилило престиж и привлекательность Татарстана для иностранных инвестиций, в том числе от стран – участников объединения Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– В 2025 году внешнеторговый оборот Татарстана составил 14,5 млрд долларов США (около 1,1 трлн рублей). При этом товарооборот с Китаем превысил 3,3 млрд долларов США (примерно 257 млрд рублей), а с Египтом за пять лет он вырос в 8,5 раза – до 230 млн долларов США (около 17,9 млрд рублей). За счет чего Татарстану удается укреплять взаимодействие России со странами БРИКС, чем республика привлекает иностранных партнеров?

– Татарстан – динамично развивающаяся республика, где сочетаются передовые технологии, мощная промышленная база и открытость к международному партнерству. Мы гордимся нашими успехами в нефтехимии, машиностроении, сельском хозяйстве, информационных технологиях и других областях. В республике производится конкурентоспособная продукция, востребованная далеко за пределами России.

Одна из приоритетных задач республики – привлечение инвесторов. Татарстан наряду с Москвой занимает первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

У нас создана мощная промышленная инфраструктура. Действуют особые экономические зоны «Алабуга» и «Иннополис», а также новая ОЭЗ «Зеленая долина». В Татарстане функционируют 5 территорий опережающего развития, более 100 промышленных парков и площадок, где осуществляют деятельность свыше 1,7 тыс. резидентов. На производствах занято порядка 70 тыс. человек.

Надежная основа экономики Татарстана – нефтяная промышленность. Развиты нефтепереработка и нефтехимическое направление, производятся автомобили, самолеты, вертолеты, суда, машиностроительная и другая продукция.

Мы полностью обеспечиваем себя основными видами сельхозпродукции. Активно развиваем индустрию халяль, в том числе экспортируем свои товары. Татарстан – признанный лидер цифровизации всех отраслей экономики.

Кроме того, республика обладает развитой транспортной инфраструктурой, что также способствует международной кооперации.

Один из важных инструментов работы с зарубежными партнерами – крупные мероприятия, которые мы ежегодно проводим в Татарстане. Это Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum», форум российско-китайского сотрудничества «РОСТКИ», бизнес-форум «TIME: Россия – Индия» и ряд других.

Мы заинтересованы в развитии сотрудничества как со странами БРИКС, так и с государствами Юго-Восточной Азии, исламского мира и Латинской Америки.

«Филиал Казанского федерального университета в Каире успешно работает уже третий год» Фото: © «Татар-информ»

«Татарстан сегодня – точка притяжения для талантливой молодежи со всего мира»

– Казань активно развивает сотрудничество с университетами стран БРИКС. Например, в Каире с 2023 года успешно работает филиал Казанского федерального университета, открытый по указу президента Египта. Какие совместные образовательные программы и научные исследования уже запущены и что планируется? Почему, на ваш взгляд, важно развивать взаимодействие в сфере науки? Как вы оцениваете динамику численности студентов из Индии, Китая, Бразилии и других стран в татарстанских вузах?

– Прежде всего, мы благодарны руководству Египта за внимание и поддержку данного проекта. Филиал Казанского федерального университета в Каире успешно работает уже третий год. Сейчас там обучаются более 2 тыс. студентов из Египта, Сирии, Иордании, Судана. Здесь осуществляется подготовка специалистов по трем образовательным программам: «Лечебное дело», «Стоматология» и «Фармация». В новом учебном году планируется реализация еще двух англоязычных образовательных программ по востребованным специальностям в медицине и в сфере искусственного интеллекта, а также ввод нового комплекса зданий.

Мы заинтересованы в развитии программ академической мобильности со странами БРИКС. Сегодня Татарстан является точкой притяжения для талантливой молодежи со всего мира. В высших учебных заведениях республики обучаются свыше 20 тыс. иностранцев. Традиционно много студентов из Китая (2 045 человек) и Индии (1 197 человек). Это говорит о глубокой интеграции образовательных систем наших стран и успешной реализации программ обмена.

Кроме того, наличие студентов из ЮАР и Индонезии, а также планы по расширению академической мобильности с Египтом и ОАЭ показывают, что Татарстан успешно привлекает таланты из разных уголков Глобального Юга.

Мы заинтересованы в дальнейшем развитии научного, образовательного и технологического сотрудничества со странами БРИКС, запуске совместных исследовательских центров, расширении академических обменов и реализации передовых проектов в области инноваций.

В 2026 году Казани присвоен статус культурной столицы исламского мира Фото: rais.tatarstan.ru

Татарстан – один из ключевых центров сохранения и развития исламской культуры

– Рустам Нургалиевич, в 2026 году Казани присвоен статус культурной столицы исламского мира. Это важное признание роли города как центра международного гуманитарного сотрудничества и места встречи западных и восточных культурных традиций. Как развиваются экономические и гуманитарные связи между Татарстаном и странами БРИКС благодаря участию России в Организации исламского сотрудничества?

– Сегодня в России живут около 20 млн мусульман, и больше 2 млн из них – в нашей республике. Это делает Татарстан и его тысячелетнюю столицу одним из ключевых центров сохранения и развития исламской культуры.

Статус культурной столицы исламского мира, присвоенный Казани, подтверждает: Татарстан выступает связующим звеном между Россией и мусульманскими странами.

Участие России в Организации исламского сотрудничества позволило Казани стать одной из главных площадок для диалога с государствами ОИС. Ежегодно представители из более чем 100 стран собираются на Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum». Деловая программа форума охватывает ключевые направления сотрудничества: торговля, исламские финансы, халяль-индустрия, инвестиции, туризм, образование, культура и молодежные проекты.

Особенно важно, что в состав БРИКС сегодня входят крупные исламские государства, такие как Иран, Египет, ОАЭ. С ними у нас налажено многолетнее тесное сотрудничество. Также мы выступаем за углубление сотрудничества с Индонезией – нам хорошо знакома эта страна, ее отдельные регионы. Ряд татарстанских компаний имеют опыт работы с индонезийскими партнерами.

На этой основе Татарстан последовательно укрепляет экономические и гуманитарные связи со странами БРИКС. Казань все увереннее выступает не только культурным, но и прикладным переговорным центром – местом, где дипломатия переходит в практическое экономическое взаимодействие.

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