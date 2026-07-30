Впервые призом на скачках на празднике «День коня» станет автомобиль

День коня в 2020 году

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Арском районе Татарстана в ближайшую субботу, 1 августа, состоится Всероссийский конноспортивный фестиваль «День коня». Зрителей ждут большая культурная программа, скачки, турнир по борьбе корэш и многое другое. Впервые в этом году призом в забеге чистокровных пород будет автомобиль, сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» руководитель исполкома Арского района Ленар Абдуллин.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Призовой фонд скачек в этом году составляет 2,2 млн рублей. Главный приз турнира тоже особенный – автомобиль, он учрежден в память об Абдулхае Каримове. Он будет разыгран среди чистокровных лошадей», – рассказал спикер.

Кроме того, в течение дня состоится турнир по корэш для трех возрастных категорий, будет работать ярмарка ремесел и точки национальной кухни, пройдет конкурс на лучшую повозку. Вечером гостей и участников ждет концерт с участием звезд татарской эстрады, а также праздничный салют.