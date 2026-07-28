«Ак Барс» уже не гранд: повторит ли Валиуллин свой трюк после исхода звезд

Затяжное молчание «Ак Барса» в межсезонье «оттаивает» внутренними переписываниями со спорными лидерами. Вслед за Денисенко новый контракт получил и Билялов. С новыми подписаниями сложнее — надежда на поздний импорт. Повторит ли менеджер свой трюк и вернет ли Казань в гонку за Кубок — в материале «ТИ-Спорта».





Фото: © «Татар-информ»

Скромность «Ак Барса» на рынке: Валиуллин увлекся торгом или финансовые возможности уже не те?

Трансферная засуха «Ак Барса» уже не новость, став, пожалуй, главным хайлайтом нынешнего лета. Серебряные призеры распадаются на глазах, а из приобретений только старый знакомый Алексей Бывальцев. Понятно, что первый позыв при таком раскладе — махать шашкой и проклинать Марата Валиуллина, упустившего огромное количество времени для пересборки состава, но, судя по всему, ситуацию диктуют не только реалии скудного рынка, но и несколько другие финансовые возможности самого «Ак Барса».

Информация об очередном сокращении расходов на «Ак Барс» — уже прогнозируемая линия, которая началась не этим летом. Ситуация вынуждает генерального спонсора пересматривать свои статьи расходов, и хоккей уже не на самой вершине списка.

Казань еще с конца девяностых традиционно воспринималась как хоккейная Мекка с мощным бюджетом и чемпионскими амбициями, куда игроки с удовольствием ехали и за щедрыми контрактами, и за трофеями. Но этим летом торговля с агентами идет буквально за каждый миллион, и такая внезапная прижимистость — тревожный сигнал. Она невольно транслирует рынку общую неуверенность и заставляет экспертов гадать: а все ли в порядке с внутренними ресурсами и выстроенной клубной системой «Ак Барса»?

Качественных свободных россиян на внутреннем рынке КХЛ попросту не осталось — все самые сочные лоты давно разобраны более расторопными конкурентами. Искать спасения за океаном пока рановато, ведь североамериканский рынок живет по своим часам, и выдернуть оттуда стоящего легионера прямо сейчас не представляется возможным. В итоге казанцам остается лишь через трения продлевать соглашения со своими же хоккеистами и собирать с рынка свободных агентов исключительно «рабочих лошадок». Взять тот же приход Алексея Бывальцева: это классическое латание дыр в боттоме, которое отлично вписалось бы в стратегию условной «Сибири». Казани же нужны творцы в топ-6.

Слишком увлекшись позиционными баталиями за снижение зарплат, менеджмент упустил драгоценное время для по-настоящему агрессивной работы на внешнем рынке. Без адекватной замены ушедшим лидерам атаки команда рискует подойти к старту регулярки в несбалансированном виде. Если Валиуллин в ближайшие недели не провернет какой-нибудь трансферный фокус, неожиданно достав из рукава элитного форварда, обновленному тренерскому штабу придется очень несладко.

Фото: ak-bars.ru

Пример соседней Уфы наглядный — на нем можно учиться и принимать к сведению, к чему приводит политика резкой экономии и потери целого ряда исполнителей, которые делали результат, в пользу молодежи и работяг. Вместо привычного доминирования на льду болельщикам, вероятно, придется наблюдать за вязким и тяжелым хоккеем. Впрочем, времени еще много, а прошлогодняя история с проваленным летом и навёрстыванием осенью показала, что «Ак Барс» умеет «догнать рынок» после отставания на старте.

Точечные продления, или компромисс от безысходности: Валиуллин продлевает оставшихся лидеров, но стоят ли они того?

Надо признать, что на фоне ухода целого ряда лидеров позиции у Марата Валиуллина, вынужденного вести переговоры о продлении контрактов с хоккеистами, которые только-только дошли до финала Кубка Гагарина, были не самыми сильными. Деваться некуда, потерять еще Артема Галимова с Тимуром Биляловым в такой ситуации было уже непозволительно — костяк развалился бы окончательно.

Судя по последней неделе, менеджмент «Ак Барса» постепенно закрывает ключевые сделки внутри клуба, договариваясь о продлении контрактов с Григорием Денисенко и Тимуром Биляловым, и вот-вот должен ударить по рукам с Галимовым.

С одной стороны, сохранение этих исполнителей дает Гатиятулину определенную уверенность и стабильность. С другой — к каждому из этих хоккеистов накопились вопросы, с которыми они идут в новый сезон и в ситуации «здорового» рынка в КХЛ диктовать свои условия вряд ли бы посмели.

Главная проблема Артема Галимова — катастрофическая нестабильность и напрочь отсутствующий навык выдавать цельный, ровный сезон. Нападающий превратился в игрока контрастов: в сезоне 2024/2025 он выдал шикарный гладкий чемпионат, набрав впечатляющие 59 (26+33) очков в 67 матчах, но в плей-офф буквально «растворился», забросив лишь одну шайбу.

В минувшем же сезоне 2025/2026 ситуация отзеркалилась: после серой регулярки, где форвард набрал скромные 24 очка, Галимов неожиданно преобразился в Кубке Гагарина, став одним из главных моторов команды на пути к финалу. Такой синусоидальный график нападающего перед новым стартом вновь ставит штаб перед дилеммой: какую именно версию Артема казанцы увидят осенью и стоит ли давать ему роль безусловного лидера? Не похоже, что это игрок, который полностью отдает себя хоккею. Ресторанный бизнес и другие интересы оттягивают концентрацию игрока «не в ту степь».

Определенный скепсис вызывает и фигура Григория Денисенко. Прошлым летом «Ак Барс» выдержал сложнейшую трансферную борьбу, отдав солидную денежную компенсацию и права на талантливого проспекта Андрея Пустового «Локомотиву», чтобы заполучить форварда из Северной Америки с ярлыком потенциальной суперзвезды. Однако регулярный чемпионат Денисенко откровенно провалил: всего 28 (14 + 14) очков в 64 играх при невзрачной игре и постоянных проседаниях по ходу встреч.

Лишь в Кубке Гагарина Григорий сумел перестроиться, набрав 4 полезных балла в 20 играх и давая важную динамику в силовом давлении, что и убедило Марата Валиуллина пойти на условия Денисенко. Вопрос в другом — насколько ультимативно действовали хоккеист и его агент Александр Черных в этих переговорах, используя старый, уже всем давно знакомый трюк с якобы имеющим место интересом из-за рубежа. Поверить, конечно, никто не поверил, но и на условия хоккеиста идти пришлось — новый оклад форварда составит 50 млн рублей, а также предусмотрена премия в случае попадания в топ-3 бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ в размере также 50 млн рублей.

Похожая ситуация и с Тимуром Биляловым, который при каждом «контрактном» сезоне начинает буквально выкручивать руки менеджменту «Ак Барса». Каждый раз эти манипуляции со стороны 31-летнего вратаря выглядят как попытка вывезти на фамилии, но не на больших заслугах.

Как утверждает инсайдер Михаил Зислис, Билялов гарантированно получит 95 миллионов рублей (35 + 60) за два сезона. Помимо оклада у голкипера есть возможность выбить бонус в 30 миллионов рублей в случае признания лучшим вратарем в сезоне. Ну и по традиции, дабы вывести часть суммы из потолка зарплат, в первом сезоне Тимуру положены «рекламные деньги» в размере 25 миллионов рублей. Остается только догадываться, что именно будет рекламировать Билялов.

Подписание нового соглашения с Тимуром — скорее история про острый дефицит качественных голкиперов и нежелание менеджмента искать альтернативу на других рынках. В прошлой регулярке Билялов провел 47 матчей, в которых отражал 91,9% бросков. В плей-офф на счету голкипера 18 встреч с 92,8% отражённых бросков. Но финальная серия в очередной раз оголила его давнюю уязвимость. Неуверенность в ключевые моменты, периодическая нервозность и решающие пропущенные шайбы под колоссальным давлением вновь подтвердили давно известную истину: Билялов — надежный голкипер для дистанции регулярки, но на финишной прямой Кубка Гагарина ему катастрофически не хватает хладнокровия. В итоге «Ак Барс» сохранил привычный костяк, но вопросы к ментальной стойкости лидеров перед новым сезоном лишь умножились.

Повторение прошлого трюка Валиуллина: вернут ли легионеры «Ак Барс» в гонку за Кубок?

Впрочем, ставить крест раньше времени точно не стоит: все помнят, чем закончилось прошлогоднее молчание «Ак Барса» на рынке в течение почти всего лета. Тогда генеральный менеджер «Ак Барса» аналогично провалил летний отрезок межсезонья, породив массу скепсиса у болельщиков и экспертов, но затем громко исправился. Уже перед самым стартом сезона договорились-таки с Денисенко, защиту укрепил Илья Карпухин. По ходу осени команду пополнил Александр Хмелевский, а зимой и Нэйтан Тодд, что перекрыло ужасные приобретения Уайатта Калинюка и Брэндона Биро. С последними в итоге удалось полюбовно расстаться.

Если руководству казанцев удастся провернуть близкие по масштабу сделки с легионерами, ситуация изменится мгновенно — «Ак Барс» с ходу вернется в статус одного из главных фаворитов лиги.

Главные надежды казанцев сейчас связаны с точечным импортом. В инсайдерских кругах активно обсуждается предметный интерес «Ак Барса» к шведскому форварду Робину Ковачу, ставшему шестым в шведском чемпионате в списке снайперов прошлого сезона. Это быстрый, техничный нападающий с отличным броском, способный добавить казанской атаке той самой нестандартности и созидательного креатива, которого клуб лишился с уходом Александра Барабанова. Кроме того, в списке потенциальных зарубежных целей фигурирует канадец Эвандер Кейн. Звучит скорее как красивая притча с элементами фантастики, но появление мощного силового форварда из Северной Америки решило бы ключевую головную боль Анвара Гатиятулина в топ-6, дав первому звену необходимый объем работы и агрессию перед чужим пятаком.

В рукаве у Марата Валиуллина остается и выжидательная тактика на внутреннем рынке. Казанцы мониторят ситуацию вокруг Семёна Дер-Аргучинцева, который не собирается оставаться в «Динамо» и ищет возможности в НХЛ. В случае неудачи Семен должен вернуться именно в «Ак Барс». Похожее развитие событий возможно и в ситуации с Максимом Маминым. Но назвать это серьезным усилением тоже сложно — разве что опыта в раздевалке добавит.

Дер-Аргучинцев же с его тонким видением площадки способен как сыграть на привычном краю, так и закрыть позицию креативного центра во втором звене, как он это делал в «Тракторе».

Текущее затишье в Казани может оказаться лишь затишьем перед трансферной бурей. Но сумеет ли генеральный менеджер «Ак Барса» повторить свой прошлогодний трюк дважды? Есть большие сомнения.

Однако если Валиуллин реализует хотя бы часть инсайдерских сценариев, серая предсезонка быстро забудется, а «Ак Барс» вновь станет одной из самых укомплектованных и опасных команд КХЛ.