Международный кинофестиваль «Каракуз фильм» стартовал в Альметьевске

III Международный кинофестиваль зрительских симпатий «Каракуз фильм» открылся в Альметьевске. В этом году мероприятие впервые получило международный статус, объединив участников и гостей из России, Китая, Казахстана, Италии, Франции, Узбекистана и других стран.

Фестиваль продлится шесть дней, до 1 августа. За это время зрителям покажут более 30 игровых, документальных и короткометражных картин. В программу вошли премьерные и редкие показы, встречи с режиссерами, актерами и продюсерами, лекции, мастер-классы и творческие дискуссии. После ряда сеансов зрители смогут обсудить фильмы непосредственно с их создателями.

Заместитель генерального директора по социальному развитию ПАО «Татнефть» Ренат Мамин отметил, что кино остается универсальным языком, способным объединять людей разных поколений и культур.

«Кино – это искусство, которое объединяет людей разных поколений, возрастов, стран, языков и взглядов. Именно поэтому «Каракуз фильм» занимает важное место в семье проектов большого этно-модерн-фестиваля «Каракуз». В этом году Благотворительный фонд «Татнефть» учредил специальную премию для фильма, который наиболее ярко отражает гуманистические ценности и просветительскую роль культуры», – подчеркнул Ренат Мамин.

По словам программного директора фестиваля Натальи Фазлыевой, главная задача «Каракуз фильма» – познакомить зрителей с авторским кино, которое редко выходит в широкий прокат.

«Для режиссера, продюсера и актера крайне важно встретиться со своим зрителем именно в кинозале. Наш фестиваль создает такую возможность. Здесь именно зрители определяют победителей, и каждый голос становится по-настоящему значимым», – отметила Наталья Фазлыева.

Центральным событием первого фестивального дня стал показ фильма открытия – китайской картины «Ответ на вечность» режиссера Чжэн Юньчана. Фильм представила продюсер и директор по стратегическому планированию компании Gemini Sky Скарлетт Жэнь, ставшая почетным гостем фестиваля.

«Для нас большая честь открыть именно этот кинофестиваль на гостеприимной татарстанской земле, где удивительным образом перекликаются наши культуры. Российский кинематограф оказал огромное влияние на мировое кино, а российские режиссеры всегда умели говорить о любви, сострадании и надежде. Именно поэтому для нас особенно ценно представить картину здесь», – сказала Скарлетт Жэнь.

В конкурсную и внеконкурсную программы вошли фильмы из России, Китая, Казахстана, Италии, Франции, Узбекистана и других стран. Многие картины ранее демонстрировались исключительно на международных кинофестивалях или еще не выходили в широкий прокат.

Главной особенностью «Каракуз фильма» остается уникальный формат определения победителей – обладателей главных наград выбирают сами зрители. После каждого конкурсного показа гости фестиваля смогут проголосовать за понравившийся фильм, а результаты открытого голосования определят лауреатов.

Нововведением этого года стал первый открытый международный конкурс короткометражного кино. Впервые фестиваль принимал заявки от режиссеров из России и зарубежных стран. По итогам отбора в конкурсную программу вошли 15 лучших короткометражных фильмов, победителей также определят зрители.

Особое место в программе занимает документальное кино. Пять фильмов конкурсной и внеконкурсной программ созданы при поддержке Фонда поддержки регионального кинематографа. Эти картины рассказывают о людях, истории, культуре и традициях российских регионов и отражают современные тенденции развития регионального документального кино.

В 2026 году главные награды фестиваля вручат в пяти номинациях: Гран-при, «Лучший художественный фильм», «Лучший документальный фильм», «Лучший короткометражный фильм» и Приз детских зрительских симпатий. Кроме того, организаторы и партнеры подготовили специальные призы для авторов лучших работ.