Радик Абдрахманов: «Хотим, чтобы «Туган Батыра» узнал весь мир»

Создать национального героя, который будет интересен детям, а затем мультсериал, спектакль, комиксы и целый культурный проект – такую задачу поставила перед собой команда «Туган Батыра». В интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову основатель комплекса «Туган Авылым» Радик Абдрахманов рассказал, какие планы стоят за этой идеей.





Радик Абдрахманов: «Туган Батыр» – это проект о любви. О любви к Родине, к своей семье, к нашим традициям»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

От книги до спектакля: история рождения проекта «Туган Батыр»

– Радик Мухарлямович, у нас много тем для разговора с вами, но начать мы бы хотели с проекта «Туган Батыр». Во-первых, запланирована премьера спектакля с таким названием. Плюс мы знаем, что проект этот очень разносторонний. Есть мультфильм, есть книги, теперь уже спектакль. Расскажите о корнях проекта, о том, что сделано, и каким вы видите дальнейшее развитие.

– «Туган Батыр» – это проект о любви. О любви к Родине, к своей семье, к нашим традициям. Вообще это моя душа. Это то, чем мне нравится заниматься, то, что я люблю. «Туган Батыр» – это тот проект, над которым работает много талантливых команд.

Как проект начинался? У нас много детских проектов. Есть вокальный фестиваль «Балачак», мы проводим разные турниры по спорту. Так как у нас есть комплекс «Туган Авылым», в рамках комплекса проводится много детских квестов, мастер-классов.

«Мадина Тимерзянова мне организовала экскурсию, дала посмотреть, почитать и показала все детские сказки, которые есть, не только наших писателей» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В какой-то момент подумали, что у наших детей пропал образ, на кого бы они равнялись. Это какой-то персонаж, герой, на кого бы хотели быть похожими мальчики, за кого хотели бы выйти замуж девочки. Это тот герой, который бы вдохновлял наших детей и который нес бы традиционные ценности.

Параллельно мы еще делали ребрендинг нашего комплекса «Туган Авылым» и подумали, что надо привнести какую-то сказочность. Решили написать свою сказку.

Пошли в Национальную библиотеку к Мадине Фатыховне (Тимерзяновой, директору Национальной библиотеки РТ, – прим. Т-и). Она мне организовала экскурсию, дала посмотреть, почитать и показала все детские сказки, которые есть, не только наших писателей. Мы посмотрели и международную литературу, и нашу российскую литературу, и поняли, что не так много новых сказок. Глубинных, с хорошими смыслами, с интересной подачей, с классными иллюстрациями.

«Я запросил список лучших писателей республики. В этом списке был Зульфат Хаким, наш народный писатель, драматург, очень талантливый человек» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Я запросил список лучших писателей республики. В этом списке был Зульфат Хаким (писатель-прозаик, драматург и поэт, удостоенный звания народного писателя РТ, – прим. Т-и). Наш народный писатель, драматург, очень талантливый человек. Я с ним встретился, мы быстро нашли общий язык, и я попросил его написать сказку.

Изначально наша идея состояла в том, что наш Туган батыр – это родной богатырь в переводе с татарского. Он родился в Туган авылым. Идея была в том, что он путешествует по регионам, по стране, по планете, находит себе друзей и сказочных персонажей в других странах, городах, континентах и несет добро этому прекрасному миру.

Я сразу задумывал этот проект как международный. Мне хотелось, чтобы о нашем персонаже узнали на всей планете. Поэтому мы сделали сказку сразу на пяти языках. Зульфат абый мог писать и на татарском, и на русском, в этом еще была его уникальность. И параллельно мы текст перевели на английский язык, на турецкий, на китайский, на арабский.

Спектакль «Туган батыр» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Проект начал развиваться. К нам начали приходить интересные талантливые люди. Возникали новые направления в проекте. Конечно, мы захотели сделать мультфильм. Анимация – это очень сложный, долгий, непростой процесс

На сегодняшний день что мы имеем? У нас написаны три сказки на пяти языках. У нас уже десять серий мультфильма, которые стоят на федеральных платформах: «Иви», «Кинопоиск», Wink, «Кион». На разных телеканалах мультфильм идет с высокими рейтингами – 8,4–8,5 – и с хорошим охватом.

У проекта в этом месяце выходят комиксы. Одна из крупнейших компаний – Bubble, которая создала такой проект, как «Капитан Гром», она нам написала комиксы.

Еще выходит спектакль «Туган батыр», над которым работает команда нового театра Камала, команда Тинчуринского театра. Айдар Заббаров – наш режиссер (главный режиссер Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина, – прим. Т-и). Декораторы, костюмеры, сценаристы. Много специалистов мы приглашали из Москвы, из Петербурга. Больше года идет работа над созданием музыкального спектакля. 3 и 4 июля была премьера в новом театре Камала.

«Еще выходит спектакль «Туган батыр», над которым работает команда нового театра Камала, команда Тинчуринского театра». Его режиссер – Айдар Заббаров Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Я надеюсь, что этот спектакль будет уникальным и интересным, а главное, сможет вдохновить молодое поколение. Основная ценность и идея нашего проекта в том, чтобы оказать положительное влияние на развитие молодежи. Это наши традиционные ценности, которым учили нас бабушки и дедушки. Это любовь к своей семье, к Родине, к нашим традициям.

Хочу вспомнить такой момент. Было выступление нашего президента Владимира Владимировича [Путина]. Он на встрече с историками сказал: «Почему Бэтмен известен, а какой-нибудь наш богатырь – нет? И это должно быть в литературе детской, в мультфильмах, сувенирной продукции. Это надо популяризировать, это надо развивать». Это дословно слова нашего президента.

Мы были так горды тем, что мы этим занимаемся уже давно. Мы создаем такого персонажа, богатыря, и он у нас развивается в разных сферах: и в комиксах, и в спектакле, и в мультфильме. И турниры, фестивали мы проводим сейчас под эгидой «Туган батыра». Создание парка развлечений, где будут развлекательные и образовательные программы с нашими персонажами. Это уникальный парк, которого, я считаю, не хватает нашей республике, нашему городу.

У нас был парк «Кырлай», которого сейчас нет. Наш город, я думаю, нуждается в таком парке, который будет привлекать дополнительный туристический поток со всех регионов, который будет изюминкой в жизни нашего города и будет популяризировать наши традиции, нашу сказку, в том числе наш проект.

Хотим, чтобы это был такой уникальный «Туганлэнд» с парком развлечений. Думаю, все в наших силах, и мы сможем это осуществить.

Мы хотим, чтобы у нас развивались креативные индустрии в республике. Пока мы заказываем производство мультфильма в других городах. Нам его делает Москва, потому что у нас нет достаточных ресурсов, чтобы делать высокого уровня анимацию. Поэтому мы хотим развивать это направление в нашей республике: сделать анимационную студию, проводить обучение специалистов искусственному интеллекту и анимационным процессам. Это тоже в наших планах.

Мы готовим в августе анимационный фестиваль, который будет называться «Туган фест». Мы его будем делать в парке «Елмай». У нас уже забронирована площадка на 29 августа. Мы собираем лидеров анимационной отрасли. Мы привезем ребят, которые развивают искусственный интеллект. Будут спортивно-мотивационные лекции от наших ведущих спортсменов – олимпийских чемпионов, мастеров спорта.

Днем будет деловая программа по анимации, по искусственному интеллекту и по спорту. Вечером – развлекательная. Это блогеры, наши звезды. Что-то типа «ВК Феста».

Мы хотим на ежегодной основе организовать такой фестиваль, чтобы он способствовал развитию креативных индустрий в нашей республике. Конечно же, все эти точки касания с аудиторией нужны для продвижения проекта «Туган Батыр».

Идет активная работа с молодым поколением, с детьми. Мы взаимодействуем с детскими блогерами, маленькими звездочками. Они являются нашими амбассадорами. Развиваем соцсети. Мы следим за всеми трендами, которые сейчас есть у молодежи. Стараемся, создавая наш контент, делать это интересно, увлекательно, современно. Чтобы детям это было и полезно, и в то же время интересно.

Задача у «Туган Батыра» непростая. Детей сейчас не обманешь. Если что-то создавать для них, это надо делать круто, быть в тренде, потому что у детей большая насмотренность. В то же время надо делать полезно, чтобы они проникались самой сутью и идеей проекта, впитывали те ценности, которые исходили от наших предков.

Конечно, мы хотим, чтобы о наших традициях знали на всей планете. И мультфильмы, и спектакли, и сказки, и комиксы знали, смотрели и читали не только в нашей стране, но и за рубежом.

Fashion Iftar Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Наверное, вдохновение приходит от Всевышнего»

– Мы знаем вас как активного предпринимателя в сфере национальных проектов. Есть не только «Туган Батыр», но и, например, Fashion Iftar, другие. Что вас мотивирует заниматься такими проектами?

– Вы знаете, я занимаюсь только тем, что мне по душе и что мне нравится. Наверное, лучше всего у меня получается объединять талантливых людей, создавать уникальные интересные проекты, которые вдохновляют аудиторию. И которые несут какую-то пользу городу, республике, стране.

Наверное, от Всевышнего приходит какое-то вдохновение. Если я загораюсь, то я уже вовлекаюсь в этот процесс, делаю всё, чтобы это реализовать. Если мы говорим, то мы уже это делаем.

Допустим, говорим о «Туганлэнде», что надо создать парк развлечений. Я понимаю, что если я это сказал, то надо это делать. Сказанное слово – выстреленная пуля. Меня так в детстве учили.

Я специально озвучиваю идею не для того, чтобы красиво сказать. А чтобы мост за собой сжечь. Если я сказал, то у меня уже мозг начинает работать в направлении того, что надо идею реализовать.

Понятно, что мы сталкиваемся с разными препятствиями. Понятно, что есть масса сложностей. Но к цели можно прийти разными путями. Если одним путем пройти нельзя, то можно с другой стороны зайти.

Это как в спорте, как в борьбе. Я же окончил училище олимпийского резерва, занимался вольной борьбой. Нас учили: если ты начал атаку, то ты уже не останавливаешься. Ты идешь к своей цели любыми путями.

Проект «Туган Авылым» в свое время стал визитной карточкой Казани Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Татары скучают по татарской кухне»

– Проект «Туган Авылым» в свое время стал визитной карточкой Казани. Наверное, все, кто хотел посмотреть, что такое национальная кухня и наша татарская среда, обстановка, шли в «Туган Авылым». Многие идут и сейчас. Но с момента запуска комплекса появилось много других игроков. Казань сейчас насыщена ресторанами и другими площадками, которые отражают национальную тематику. Как вы считаете, есть еще куда дальше двигаться или эти ниши полностью заполнены и там сверхконкуренция?

– Я считаю, что однозначно есть куда двигаться. Мне, конечно, приятно, что мы были, наверное, основоположниками развития национальной кухни. Потому что когда мы забрали комплекс, он был в таком разваленном состоянии. Сначала мы не знали, что с ним делать. Думали, как сюда можно вообще кого-то привести. Народу не было, никого не было.

Постепенно мы наполняли его смыслами, формировали команду, придумывали идеи, внедряли разные концепции в развитие комплекса. Параллельно с нами в нашем городе начала развиваться татарская кухня в целом.

По-моему, мы с «Татарской усадьбой» параллельно открывались. Зуфар Фадипович (Гаязов, генеральный директор «Татинтер Ресторантс», президент Ассоциации рестораторов и отельеров РТ, – прим. Т-и) – тоже наш друг. Мы много обмениваемся опытом. Я беру у него много мудрых советов по развитию татарской кухни.

Потом были «Кыстыбый», «Тюбетей», «Чирэм», «Умай». То есть много ресторанов, которые открываются с нашими национальными традициями, блюдами, концепциями, с уникальными дизайнерскими решениями. Классные проекты.

Татарская национальная кухня становится с каждым годом все популярней и популярней. Если раньше она была интересна только туристам, которые приезжали в наш город и хотели попробовать татарскую кухню, то мы сейчас видим тенденцию: наши местные жители начали ходить в татарские рестораны. Они понимают, что это красивая подача, это сервис, это отношение персонала, это уникальные пространства, дизайнерские решения. Это вкусная еда!

Татары скучают по татарской кухне. Если знаешь татарскую кухню с детства и долго ее не ешь, ты начинаешь по ней скучать. Периодически тебе все равно хочется поесть бэлиш, губадию, эчпочмак. Все наши блюда – они уникальные и очень вкусные.

Наши гости сейчас не только туристы, но и местные жители, которые приходят и с удовольствием едят татарскую кухню.

«Наши гости сейчас не только туристы, но и местные жители, которые приходят и с удовольствием едят татарскую кухню» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарская кухня не должна стоять на месте

– Но татарская кухня ведь тоже изменилась. Есть классика: бэлиш, эчпочмак, кыстыбый. А сейчас, если мы посмотрим на новые рестораны, там абсолютно новые рецепты и новые блюда. То есть нет ли тут риска, что мы так сказать пойдем по пути искажения того, к чему привыкли изначально?

– Классно, что появляются новые блюда. Мы же и занимаемся развитием татарской кухни, придумываем новые блюда. Тот же эчпочмак. Он есть с уткой, с гусем, с говядиной. Мы даже с крабом делали эчпочмак.

Придумываем блюда из конины: шашлык из конины, конина в печи, конина с овощами. Есть разные вариации. С уткой много разных сейчас у нас тоже блюд. Мы придумываем, экспериментируем. Считаю, что это классно, интересно. Это должно быть, потому что мы развиваемся. Мы должны отслеживать новые тенденции и тренды, которые происходят в мире.

Конечно, нужно создавать интересные позиции в нашей кухне, чтобы возникали новые имена известных поваров, чтоб возникали, как Юнус Ахметзянов (основатель и первый шеф-повар «Дома татарской кулинарии», автор многочисленных книг по кулинарному искусству, – прим. Т-и).

В тему развития татарской кухни еще очень важный момент хочу озвучить. У нас есть Ассоциация рестораторов и отельеров. Я нахожусь в совете правления, Зуфар Фадипович – президент ассоциации. Сейчас большое внимание уделяется популяризации нашей кухни через конкурс поваров (Международный кубок шеф-поваров, который проходит как часть «КазаньФорума», – прим. Т-и).

Недавно наш повар Ильгиз был в Тунисе. Он завоевал первое место среди всех поваров, которые приехали со всего мира (казанский шеф-повар Ильгиз Галиев стал победителем Международного кулинарного Кубка поваров Карфагена, который прошел в Тунисе в июне во время форума IFSA Africa, – прим. Т-и). Понимаете, с нашей кухней наш повар занял первое место. Его показали по федеральным каналам. Так мы рассказываем о нашей кухне, наших традициях и тем самым популяризируем ее. Это тоже очень важный момент.

Классно, что у нас появляются новые татарские рестораны. «Тюбетей», «Кыстыбый» – это вообще уникальные проекты. Это наш татарский «Макдоналдс», который очень качественно работает. Я знаю команду «Тюбетея», знаю команду «Кыстыбыя». Это очень высокопрофессиональные люди, это творческие люди.

Мы с ними прорабатываем сейчас Хэппи Мил «Туган Батыр» (комплексный заказ еды для детей, используемый в сети ресторанов быстрого питания Макдоналдс, – прим. Т-и). С «Кыстыбыем», с «Тюбетеем» мы тоже сейчас прорабатываем запуск детских наборов с «Туган Батыром». Эти ребята тоже прониклись идеей, масштабами «Туган Батыра» и хотят нас поддержать, быть сопричастными и совместно сделать коллаборацию.

«Когда у нас в гостях был во время БРИКС Антониу Гутерриш, он от нас уходить не хотел» Фото: metshin.ru

Как генсек ООН побывал в «Туган Авылым» и объяснил феномен Татарстана

– Знаем, что у вас часто бывают иностранные делегации и вы отслеживаете их реакцию на татарскую кухню. Много высокопоставленных представителей приезжает из разных стран. Недавно был саммит Россия – АСЕАН, до этого саммит БРИКС. Еще есть «КазаньФорум», «ТАЙМ», «РОСТКИ». Многие из участников бывают у вас, какая их реакция?

– Они в восторге от татарского гостеприимства. Мы делаем всё, чтобы они получали незабываемые эмоции. Наша задача и наш девиз – все время удивлять. Мы гостей удивляем своим гостеприимством, разнообразием нашей кухни. Мы их встречаем так, чтобы показать наш быт, нашу культуру, наши ценности и, конечно, нашу кухню.

У нас в команде есть англоговорящие люди. Есть те, кто разговаривает на турецком, на китайском. Думаю, что мы дарим гостям незабываемые эмоции. Наша задача – сделать так, чтобы гости, которые с нами соприкасаются, хотели к нам вернуться.

Мы их встречаем хорошим сервисом, красивой подачей наших блюд, интересными рассказами о наших традициях. Допустим, когда подается какое-то блюдо, наши официанты, менеджеры умеют красиво о нем рассказать. О десертах буквально целая история. О наших основных блюдах.

Когда у нас в гостях был во время БРИКС Антониу Гутерриш (Генеральный секретарь ООН, – прим. Т-и), он от нас уходить не хотел. Ему охрана уже говорит: «Антониу, надо ехать». Он отвечает: «Можно я еще на пять минут?» Он почувствовал себя как в деревне у дедушки у нас. Он почувствовал нашу теплоту.

Знаете, он такие интересные вещи сказал о Татарстане. Он привел в пример треугольник – эчпочмак. «Вот у вас есть национальное блюдо – это эчпочмак, треугольник. Я ассоциирую Татарстан с тремя углами. Первый угол – это ваши традиции. То, что вы чтите свои традиции, вы их развиваете, уважаете, любите.

Потом второй угол – это ваша толерантность. То, что в Татарстане живет толерантный народ. То есть у вас все конфессии: православные, мусульмане, католики, буддисты, старообрядцы, иудеи. То есть вы все живете дружно в Татарстане.

Третий угол – это ваши технологии. То, что вы в Татарстане развиваете технологии. Это ваши предприятия, это Иннополис, это IT-парки, это различные промышленные предприятия. То есть у вас уникальная республика, где вы чтите свои традиции, где вы толерантны ко всем народам и развиваете свои технологии».

– Очень интересное наблюдение.

– Да-да. Причем это сказал действующий генсек ООН о нашей республике.

Премьер-министр Восточного Тимора Кай Рала Шанана Гужмана и Раис Татарстана Рустам Минниханов во время саммита АСЕАН Фото: rais.tatarstan.ru

Был во время саммита АСЕАН у нас премьер-министр Восточного Тимора (Кай Рала Шанана Гужмана, – прим. Т-и). Мы его привели в музейное пространство Альфии Авзаловой. Это наша народная певица Альфия Авзалова, которая пела на восемнадцати языках. Когда какая-то делегация приходит, допустим, иранская, мы ставим Альфию Авзалову на иранском языке. И эти делегации начинают танцевать. Они узнают свои народные песни, которые пела наша певица.

Гости сразу чувствуют такую теплоту, и диалог идет совершенно в другом русле. Они сразу расслабляются, они чувствуют себя как дома, как в родной деревне. Слышат, что наша народная певица поет на их языке, и получают такие незабываемые эмоции.

То же самое происходило с представителями разных делегаций. Из Восточного Тимора был премьер-министр. Он тоже там у нас танцевал, расслабился и попробовал всё, чем мы его угощали.

Помимо национальной кухни у нас в комплексе много всего интересного: это музейное пространство, это ремесленники, это различные мастер-классы. Допустим, проводим мастер-классы, где учим готовить наших гостей татарскую выпечку. Бывает, что у нас группы по 40 человек учатся готовить губадию, эчпочмак, бэлеш. С удовольствием наши бабушки учат туристов готовить эти изыски.

«Недавно открылся ЦУМ – Центр уникального мастерства. Это плюс одно уникальное место в жизни нашего города» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Про ЦУМ: «Любое новое пространство – это плюс для города»

– Ремесленники – это развивающаяся тема. Недавно открылся ЦУМ – Центр уникального мастерства. В связи с этим для вас что-то поменялось?

– Вообще классно, что в нашем городе открываются такие пространства. Любое новое масштабное открытие привлекает дополнительный поток туристов. Это плюс одно уникальное место в жизни нашего города.

На нас открытие ЦУМа никак не повлияло, потому что мы с ними дружим, взаимодействуем. Возможно, мы совместно с ними будем что-то создавать. Мы как раз встречались с руководством ЦУМа недавно, ходим друг к другу в гости.

У нас свой путь, своя атмосфера, свои фишки, так скажем, уникальные, которые, думаю, в ЦУМе невозможно будет создать. Мы дарим свои эмоции нашим гостям. Поэтому мы их вообще не рассматриваем как конкурентов. Для нас то, что ЦУМ открылся, – это, наоборот, большой плюс для жизни нашего города. Думаю, что мы, как «Туган Авылым» и как проект «Туган Батыр», будем полезны ЦУМу, чтобы развивать их территорию.

Рустам Минниханов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-Информ»

«Предпринимателей надо любить, ценить и поддерживать»

– Сейчас достаточно сложная ситуация в экономическом плане. Средний чек падает, люди стараются экономить. Как вы в кризис стараетесь оставаться интересными для ваших потребителей? Может быть, какие-то новые возможности находите? Всегда же говорят, что кризис – это не только проблемы, но и возможности.

– Однозначно. В кризис мы, как предприниматели, всегда ищем новые возможности. Это креатив, это новые решения, новые интересные проекты.

Нужно, чтобы было у каждого направления свое УТП – уникальное торговое предложение. Чем мы отличаемся от других, чем мы интереснее, чем мы лучше – над этим постоянно работает команда. Мы креативим, что-то придумываем, что-то изобретаем и стараемся быть в чем-то лучше других.

Много разных сложностей мы уже проходили. Была пандемия коронавируса, когда мы полностью закрывались. Были кризисы 2014 и 2018 годов.

Всегда надо быть терпеливыми, надо искать новые уникальные решения, надо вовлекать интересных, креативных людей в свои проекты, придумывать что-то необычное. И рационально подходить в такие кризисные периоды к расходам, быть объективными.

– Говоря о кризисе, нельзя не задать вопрос о роли государства. То есть мы знаем, что периодически государство в кризисных ситуациях бизнесу помогает. Как оно может помочь сейчас?

– Мы были на Петербургском [международном экономическом] форуме. Татарстан занял первое место по инвестклимату в нашей стране. Были на втором в прошлом году, в этом поднялись на первое место вместе с Москвой.

Я считаю, что это очень круто. Это большая заслуга руководства нашей республики, Агентства инвестиционного развития.

Наш лидер Рустам Нургалиевич [Минниханов] на этом форуме, когда ему дали слово, сказал, что люди, которые рискуют своими деньгами, которые создают рабочие места, – их надо любить, ценить и поддерживать. Вот это слова нашего лидера Рустама Нургалиевича на Петербургском форуме.

Знаете, наша система, наверное, должна не наказывать новых предпринимателей, новые стартапы, которые что-то создают. Система выстроена так, что есть какие-то налоговые обременения, постоянные проверки. Нужно за что-то наказать, что-то найти, налоги собрать.

Система должна работать так, чтобы поддерживать малый и средний бизнес. Подсказывать, предупреждать о чем-то, чтобы поддержать развитие малого и среднего бизнеса.

Думаю, что в нашей республике так и происходит. Есть налоговые льготы, есть помощь в поиске помещений – это как раз Агентство инвестиционного развития делает, идет поиск земель, сопровождение проектов.

Хочется, чтобы государство помогало в развитии малого и среднего бизнеса. Что касается налоговых органов, чтобы они не пытались наказать предпринимателя где-то, а наоборот, делали бы послабления, объясняли и пытались содействовать развитию предпринимательства.

В премьерном показе анимационного сериала «Туган Батыр» принимает участие Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов Фото: rais.tatarstan.ru

Впереди – новые сказки, фестивали и «Туганленд»

– Расскажите о планах по развитию ваших проектов: что нового планируется?

– Я сейчас в основном сосредоточен на развитии проектов, связанных с «Туган Батыром» и, конечно, с комплексом «Туган Авылым».

По «Туган Батыру»: у нас буквально вчера был известный писатель Олег Рой (писатель, сценарист, продюсер, общественный деятель, – прим. Т-и). Очень талантливый человек, который создал много уникальных проектов. У него за спиной больше 700 мультфильмов, больше 150 детских сказок.

Мы обсудили с ним совместную коллаборацию для детей 0+ и 6+. Пока те направления, которые мы развиваем в «Туган Батыре», – это на детей постарше. А с Олегом Роем мы сейчас хотим написать сказки для детей помладше. Мы привлекли его, так как у него есть большой опыт.

У нас идет производственный процесс анимационного сериала. Где-то я привлекаю Олега Роя к тому, чтобы он корректировал сценарий, диалоги между персонажами и еще какие-то моменты, на которые он со своим опытом смотрит, корректирует.

Про комиксы я сказал. Фестиваль 29 августа мы планируем провести в парке «Елмай», собрав здесь лидеров анимационной отрасли, искусственного интеллекта. Хотим сделать классный праздник для города и проводить фестиваль на ежегодной основе.

У нас в этом году пятый юбилейный этнофестиваль – лучный турнир «Туган Батыр» в Елабуге. К нам приезжают любители этноспорта, лучники со всей страны и из ближнего зарубежья. В прошлом году было больше 10 тысяч гостей. В этом году, наверное, будет еще больше. Будут наши старейшины, аксакалы.

Конечно, спектакль «Туган Батыр». Мы с нетерпением ждем премьеру.

Создание анимационной студии – это тоже в наших планах. Задача такая, чтобы мы смогли производить анимацию, мультфильмы в нашей республике. Думаем, на какой площадке это делать.

Мы занимаемся еще Домом сказок, на базе которого планируем создать анимационную студию. Возможно, будем делать это на площадке ЦУМа. Мы пока обсуждаем, думаем, смотрим.

Ну и, конечно, Диснейленд – это «Туганленд». Это тоже наша цель, мечта, которую мы будем реализовывать.

– Это пока концепция или уже какие-то шаги сделаны?

– Мы начали делать проект, пока наполняем проект различными идеями. Потенциально смотрим, на какой площадке его можно было бы реализовать.

Мы готовим инвестплан, который сможем презентовать инвесторам. Сначала хотим это упаковать, а потом уже будем с этим проектом двигаться дальше.

Будем подключать министерства, кто в этом заинтересован. Возможно, будем презентовать это на форумах. Уже потом поставим цель, кто нам сможет помочь реализовать этот проект.

Всех будем вовлекать. Пойдем ко всем. Если мы будем знать, что тот или иной человек или чиновник может нам помочь в реализации этого проекта, мы обязательно к нему постучимся. Поэтому ждите.

Экзам Губайдуллин: «У нас есть спортивная команда «Туган Батыр» по борьбе» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Секрет успеха – в сильной команде

– В завершение я хотел вот о чем спросить. Мы видим, что вы очень активный человек. Мы видим вас на многих мероприятиях, вы в общественных советах участвуете, в том числе приближаетесь к политической деятельности. Всегда вызывает удивление, как вы сочетаете это с предпринимательской деятельностью. Все-таки достаточно большая нагрузка. Где находите ресурсы и время на всё?

– Бизнес в любом направлении зависит от команды. От тех людей, которые рядом с тобой.

Направления, которые у нас есть, – «Туган Авылым», «Туган Батыр», проведение Республиканского ифтара, Fashion Iftar – это всё осуществляет команда.

Считаю, что со мной рядом находятся сильные управленцы, люди, которые умеют создавать уникальные проекты, выдерживать дисциплину, поддерживать порядок. От команды зависит успех любого предприятия.

Стараюсь вовлекать в свои проекты самых лучших специалистов, интересных, креативных. Даже создавая спектакль «Туган Батыр», мы постарались собрать лучших специалистов. Приглашали и из Москвы, и из Петербурга, наших ребят из Нового театра Камала, из кукольного театра. Конечно, это основа успеха.

Откуда я беру вдохновение? Когда ты занимаешься любимым делом, когда ты увлечен, то Всевышний помогает в любых решениях, в любых начинаниях. Приходят нужные люди в нужный момент, приходят ресурсы.

Еще спорт, дети вдохновляют. У нас есть спортивная команда «Туган Батыр» по борьбе. У нас есть Федерация борьбы, ее возглавляет Экзам Саматович Губайдуллин. Я возглавляю направление грэпплинга. Мы проводим различные детские лагеря, турниры. Когда создаешь что-то для детей, ты вдохновляешься. Это дает силы, энергию, и заниматься этим – одно удовольствие.

Нет такого, что я устаю. И я, и моя команда – все заряжены идеями самих проектов – и «Туган Авылыма», и «Туган Батыра». Всем интересно заниматься развитием. Все делают это с горящими глазами.

У нас глобальные планы. Есть миссия проекта, есть цель проекта. Вся команда верит в это, и мы все делаем для того, чтобы нашего «Туган Батыра» узнали по всей планете, чтобы гости к нам приезжали отовсюду, со всего мира. То, что мы даем гостям незабываемые эмоции, знакомим с нашей культурой, традициями, – это тоже вдохновляет всю команду.