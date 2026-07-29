В Горсовете Набережных Челнов появился новый депутат

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

На заседании Городского Совета Набережных Челнов депутаты внесли изменения в состав постоянной комиссии по вопросам охраны здоровья граждан и социальной защиты.

Как сообщила заместитель главы муниципального образования Ирина Сагидуллина, изменения связаны с досрочным прекращением полномочий депутата Марата Мухамадеева.

Вакантный депутатский мандат в соответствии с решениями территориальной избирательной комиссии Центрального района был передан члену партии, директору Набережночелнинского медицинского колледжа Ирине Нургатиной.

Депутаты утвердили исключение Марата Мухамадеева из состава профильной комиссии и включение в нее Ирины Нургатиной.