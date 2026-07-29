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Общество 29 июля 2026 13:14

В Горсовете Набережных Челнов появился новый депутат

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В Горсовете Набережных Челнов появился новый депутат
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

На заседании Городского Совета Набережных Челнов депутаты внесли изменения в состав постоянной комиссии по вопросам охраны здоровья граждан и социальной защиты.

Как сообщила заместитель главы муниципального образования Ирина Сагидуллина, изменения связаны с досрочным прекращением полномочий депутата Марата Мухамадеева.

Вакантный депутатский мандат в соответствии с решениями территориальной избирательной комиссии Центрального района был передан члену партии, директору Набережночелнинского медицинского колледжа Ирине Нургатиной.

Депутаты утвердили исключение Марата Мухамадеева из состава профильной комиссии и включение в нее Ирины Нургатиной.

#Набережные Челны
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