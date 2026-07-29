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СВО 29 июля 2026 14:08

В Альметьевске обсудили, как помочь ветеранам СВО вернуться к мирной жизни

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В Альметьевске обсудили, как помочь ветеранам СВО вернуться к мирной жизни
Фото предоставлено Еленой Бауэр

В центре психологической помощи «НУР» в Альметьевске состоялась встреча представителей Ассоциации ветеранов СВО Татарстана с муниципальными властями, волонтерами и общественниками. Участники обсудили вопросы, с которыми сталкиваются бойцы после возвращения домой: трудоустройство, психологическую помощь и социальную адаптацию.

Одной из главных тем стало трудоустройство ветеранов. По данным, озвученным на встрече, в Альметьевском районе уже вернулись 172 участника специальной военной операции, из них 36 нуждаются в работе.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Председатель Ассоциации ветеранов СВО Татарстана Владимир Майстренко подчеркнул, что ветеранов важно не только обеспечить рабочими местами, но и вовлечь в общественную жизнь.

«Этих ребят надо социализировать, вовлекать в семейную и общественную жизнь. Они больше доверяют тем, кто сам прошел этот путь», – отметил он.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Еще одной темой стала психологическая поддержка участников спецоперации. Сейчас в районе с ветеранами работают специалисты фонда «Защитники Отечества», однако, по мнению участников встречи, существующих ресурсов недостаточно.

Член Координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Татарстана Эдуард Шарафиев предложил готовить психологов из числа самих ветеранов за счет государственных программ.

«Когда нужна помощь психолога, гражданских специалистов ветераны зачастую не воспринимают», – пояснил он.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Кроме того, представители Ассоциации считают, что ветераны могут стать наставниками для подростков, особенно находящихся в трудной жизненной ситуации. По словам Шарафиева, подобная практика уже успешно применяется в других районах республики.

Ассоциация ветеранов СВО объединяет ветеранские организации со всей страны и занимается защитой прав участников специальной военной операции, а также их социальной адаптацией после возвращения к мирной жизни.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Материал подготовлен при участии Елены Бауэр

#СВО
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