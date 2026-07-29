«Местные власти превращаются в почтовые ящики»: Челны лишили жилищного контроля

Депутаты Горсовета Набережных Челнов поддержали упразднение с осени муниципального жилищного контроля. Полномочия по надзору за жилым фондом перейдут к региональным органам. Обсуждение решения переросло в дискуссию о сокращении полномочий местного самоуправления. Мэр Наиль Магдеев заявил, что муниципалитетам нужно доверять.





С 1 сентября 2026 года муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования «город Набережные Челны» упраздняется

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Полномочия переходят к региону

В Набережных Челнах с сентября прекращает действовать муниципальный жилищный контроль. Соответствующее решение депутаты городского Совета приняли на очередной сессии, исполняя требования федерального законодательства.

Начальник Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома Челнов Руслан Вильданов напомнил, что изменения предусмотрены Федеральным законом от 20 февраля 2026 года.

Руслан Вильданов: «Полномочия по контролю за жилым фондом передаются региональным органам государственного жилищного надзора» Фото: nabchelny.ru

«С 1 сентября 2026 года муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования «город Набережные Челны» упраздняется. Полномочия по контролю за жилым фондом передаются региональным органам государственного жилищного надзора», – сообщил он.

В связи с этим депутатам предложили признать утратившим силу Положение о муниципальном жилищном контроле, действовавшее с 2021 года.

Татьяна Гурьева: «Я считаю, что идет фактически упразднение местного самоуправления. По сути, на качество работы ЖКХ местные власти уже не смогут влиять» Фото: chelny-biz.ru

«Фактически местные власти превращаются в почтовые ящики»

Против принятия решения выступила депутат Татьяна Гурьева. По ее мнению, передача полномочий на региональный уровень снижает возможности органов местного самоуправления влиять на решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства.

«Я считаю, что идет фактически упразднение местного самоуправления. По сути, на качество работы ЖКХ местные власти уже не смогут влиять. Фактически местные власти превращаются в почтовые ящики, куда люди будут обращаться, а власти ничего не смогут предпринять», – сказала она.

Депутат также отметила, что муниципалитеты в последние годы последовательно лишаются ряда полномочий, сохраняя при этом ответственность перед жителями.

Наиль Магдеев подчеркнул, что город обязан исполнять федеральное законодательство, однако признал, что сокращение полномочий муниципальной власти вызывает вопросы Фото: nabchelny.ru

«Кто, как не мы, знает жизнь муниципалитета»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев подчеркнул, что город обязан исполнять федеральное законодательство, однако признал, что сокращение полномочий муниципальной власти вызывает вопросы.

«Закон суров, но это закон», – заявил Наиль Магдеев, процитировав известное латинское изречение Dura lex, sed lex. «Мы обязаны подчиняться тем законам, которые принимаются на территории Российской Федерации», – сказал глава города.

Вместе с тем он отметил, что муниципальные власти ежедневно работают с жителями и лучше других знают ситуацию на местах.

«Вся жизнь происходит на территории муниципального образования. Кто, как не мы, муниципальные органы власти, знает реальную жизнь, видит, что происходит на земле здесь, в муниципалитете. И считаем, что это неоправданно, если не сказать больше», – заявил Магдеев.

По его словам, сотрудники муниципалитетов обладают достаточным опытом и компетенцией для исполнения подобных полномочий.

«Мы считаем, что мы не менее опытные, не менее квалифицированные люди. Муниципалитетам нужно доверять», – подчеркнул мэр.

«Жизнь показала, что муниципалитеты на своих плечах многие вопросы вытаскивают и решают. Это мы видим и в условиях специальной военной операции, и раньше видели в непростые времена» Фото: nabchelny.ru

«Муниципалитеты на своих плечах многие вопросы вытаскивают и решают»

Во время обсуждения Магдеев напомнил, что передача полномочий на региональный уровень происходит не впервые. В качестве примера он привел изменения в сфере градостроительства, когда с 1 января 2026 года выдача разрешений на строительство была передана на уровень республики.

По мнению главы города, муниципальные органы власти неоднократно доказывали свою способность эффективно решать вопросы местного значения.

«Жизнь показала, что муниципалитеты на своих плечах многие вопросы вытаскивают и решают. Это мы видим и в условиях специальной военной операции, и раньше видели в непростые времена. Это моя личная точка зрения как руководителя, как муниципального служащего, который проработал в органах муниципальной власти более 25 лет», – отметил он.

При этом Магдеев подчеркнул, что, несмотря на собственную позицию, органы местного самоуправления обязаны исполнять действующее законодательство.

«Раз уж нас избирают граждане города, раз нам доверяет руководство республики, значит, доверяйте. Если не доверяете – поставьте тех, кому доверяете», – сказал мэр.

Глава города признался, что не понимает мотивов дальнейшей передачи полномочий.

«Есть полное доверие со стороны руководителя нашей республики, есть доверие со стороны полумиллионного города. Поэтому считаем, что мы можем выполнять те полномочия, которые, к сожалению, сегодня уходят на более высокий уровень. Видимо, есть какие-то другие аргументы, о которых мы, может быть, не знаем, работая 25 лет в органах власти. Видимо, это секрет Полишинеля. Такова жизнь», – отметил Магдеев.

Что изменится для жителей

Само решение Горсовета означает, что с 1 сентября муниципальный жилищный контроль в Челнах прекращает существование. Полномочия по надзору за соблюдением жилищного законодательства переходят к Государственной жилищной инспекции Татарстана.

Для большинства жителей изменения вряд ли будут заметны сразу. Однако обращаться с жалобами на нарушения в сфере жилищного законодательства придется уже в органы государственного жилищного надзора, тогда как муниципалитет лишается одного из инструментов непосредственного контроля.