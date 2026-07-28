Олег Морозов о Нурлате: «За 5 лет вдвое увеличить ВТП – это высокое достижение»

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

Во Дворце культуры Нурлата состоялся форум «Работаем на результат!», на котором подвели промежуточные итоги реализации народной программы, обсудили результаты социально-экономического развития района за последние пять лет и обозначили дальнейшие задачи.

В работе форума приняли участие депутат Государственной Думы VIII созыва, председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов, депутат Государственной Думы VIII созыва, член Комитета Госдумы по защите конкуренции Айдар Метшин, министр экологии и природных ресурсов Татарстана Азат Зиганшин, депутаты Государственного Совета республики, представители органов власти, общественных организаций, трудовых коллективов и волонтерских объединений.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

С основным докладом выступил глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев. Он рассказал об итогах развития муниципалитета за последние годы, отметив, что экономика района демонстрирует устойчивый рост.

По его словам, валовой территориальный продукт увеличился почти в два раза – с 54 млрд рублей в 2021 году до более чем 116 млрд рублей в 2025-м. Положительная динамика сохраняется в промышленности и сельском хозяйстве. Объем сельхозпроизводства достиг 5,4 млрд рублей, а средняя урожайность зерновых выросла до 34 центнеров с гектара. Благодаря программе самообложения с учетом республиканского софинансирования на благоустройство населенных пунктов направлено свыше 330 млн рублей.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

За пять лет в районе реализован ряд крупных инфраструктурных проектов. Одним из наиболее значимых стало решение многолетней проблемы с обеспечением Нурлата качественной питьевой водой за счет перевода города на подземные источники Черемшанского месторождения. Стоимость проекта составила почти 1 млрд рублей.

По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» завершена реконструкция моста через реку Большой Черемшан возле деревни Урняк стоимостью 486 млн рублей, продолжается ремонт автомобильной дороги Нурлат – Кузайкино и благоустройство привокзального сквера.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

За это время в районе обновили более ста дворов, завершили создание ландшафтного парка «Кондурча», продолжается строительство домов для детей-сирот на улице Красноармейской. По национальному проекту «Молодежь и дети» капитально ремонтируют школу №4, открыт новый спортивный зал школы №8, завершен капитальный ремонт школы №9. Благодаря реализации кадровых программ в район удалось привлечь 55 врачей.

Отдельное внимание Дамир Ишкинеев уделил поддержке участников специальной военной операции и их семей.

«Мы не оставляем без внимания ни одного жителя. Но особая наша забота и гордость – это участники специальной военной операции. Реализуя такое направление Народной программы, как «Помощь участникам СВО и членам их семей», за это время силами всего района отправлено более 65 партий гуманитарного груза общим весом 625 тонн. Передано свыше 100 автомобилей и 70 единиц мототехники. Волонтерское движение объединило тысячи жителей. Также мы поддерживаем семьи наших воинов, эта работа будет продолжена», – сказал глава района.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Азат Зиганшин в своем выступлении остановился на основных социально-экономических показателях республики. Он рассказал о реализации республиканских программ и национальных проектов, направленных на повышение качества жизни жителей Татарстана.

Депутат Государственной Думы Айдар Метшин отметил активность жителей района и важность постоянного взаимодействия власти с населением.

«Хотел бы отметить активность жителей Нурлатского района, которые в новую формирующуюся народную программу предложили очень много инициатив, отражающих все стороны жизни: бытовые, социальные, а также личные вопросы, связанные с поддержкой семей тех, кто обеспечивает национальные интересы и свободу нашей страны на СВО. Активность жителей Нурлатского района всегда была его характерной чертой. Здесь активны депутаты, главы сельских поселений. Обратная связь очень важна. Мы работаем на результат – совместный результат органов всех уровней власти: местной, региональной, федеральной. Консолидация этих ресурсов и усилий и дает тот результат, на который мы работаем вместе», – подчеркнул он.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

Председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов высоко оценил темпы развития муниципалитета, отметив заметные изменения, произошедшие в районе за последние годы.

«За пять лет в два раза увеличить валовой территориальный продукт – это высокое достижение. Когда я посещаю ваш район, я вижу, как меняется даже дух этого пространства. Все другое, все обновляется: другие дворы, другие улицы, другие фасады. Это все результат вашей работы», – сказал Олег Морозов.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

Отдельным блоком форума стала презентация Электронной доски почета Республики Татарстан, учрежденной указом Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Проект направлен на общественное признание профессиональных достижений жителей и сохранение трудовых традиций.

В завершение форума участники смогли задать спикерам вопросы, касавшиеся ремонта дорог, строительства социальных объектов, развития инфраструктуры и других актуальных для района тем.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

Напомним, серия муниципальных форумов «Работаем на результат!» проходит во всех районах Татарстана. На встречах подводятся промежуточные итоги реализации народной программы и обсуждаются приоритетные направления дальнейшего развития территорий.