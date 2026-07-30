IT-эксперт: Россияне могут продолжать пользоваться Телеграмом

Россияне по-прежнему могут пользоваться мессенджером Telegram, несмотря на включение его основателя Павла Дурова* в перечень экстремистов и террористов. Об этом заявил эксперт сферы информационных технологий Владимир Зыков, передает РИА Новости.

«Можно устанавливать приложение, входить в аккаунт, переписываться, читать каналы, совершать звонки и вести собственный канал», – подчеркнул специалист, отвечая на вопрос, можно ли россиянам продолжать пользоваться Телеграмом.

По словам Зыкова, само по себе использование сервиса, принадлежащего человеку из списка экстремистов и террористов или связанного с ним, не превращает пользователя в участника экстремистской или террористической деятельности.

Соответственно, заметил IT-эксперт, удалять Телеграм, выходить из каналов или отказываться от уже оплаченного Premium не стоит. Но обычная ответственность за незаконный контент, призывы, сборы денег и запрещенные публикации сохраняется, напомнил он.

«Отдельного решения о признании Телеграма запрещенной организацией сейчас не опубликовано», – заключил Владимир Зыков.

Накануне Федеральная служба безопасности заявила, что администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, используемые спецслужбами Украины для вербовки молодежи и подготовки терактов. Основателю платформы Павлу Дурову* предъявили обвинение в содействии терроризму, он объявлен в международный розыск. Сегодня его внесли в перечень экстремистов и террористов.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.