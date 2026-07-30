Суд оштрафовал треш-стримера из Челнов по делу о реабилитации нацизма

Верховный суд Татарстана на 20 тысяч оштрафовал молодого человека из Челнов по статье о реабилитации нацизма. По версии следствия, несовершеннолетний челнинец проводил треш-стримы, во время которых участники за деньги выполняли разные задания зрителей.

В октябре прошлого года, выполняя задание, одна из участниц трансляции, тоже несовершеннолетняя, выпила алкоголь. После чего на одной из городских площадей ее вырвало на инсталляцию с Георгиевской лентой.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Все это время стример снимал происходящее на камеру и вел прямую трансляцию. Осознав то, что произошло, молодой человек и девушка извинились перед зрителями. Однако это не спасло молодого человека от уголовного дела.

«Лишение свободы, как вид наказания, представляется чрезмерным. Прошу назначить суд наказание в виде штрафа в 40 тысяч рублей», – выступила перед судом в прениях государственный обвинитель Альфия Явдолюк.

Подсудимый полностью признал вину, тем не менее, его адвокат в прениях заявила суду, что в деле отсутствует состав преступления. Она ссылалась на то, что у участников скандального видео не было умысла на осквернение государственной символики.

«Мне хотелось бы принести извинения. Я полностью раскаиваюсь в содеянном, что в тот день я решил так выпить. Впредь такого больше не повториться», – сказал в последнем слове суду молодой человек.

Известно, что в настоящее время молодой человек не работает, на тот момент, когда все произошло, он еще был несовершеннолетним. Живет он вдвоем с матерью-инвалидом по зрению – полностью ей помогает, отец парня умер несколько лет назад.

После прений судья удалился в совещательную комнату и спустя непродолжительное время вернулся с решением. Челнинца оштрафовали на 30 тысяч, однако суд учел время, которое парень провел под арестом, и уменьшил сумму штрафа до 20 тысяч.