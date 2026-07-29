news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 29 июля 2026 09:22

На реконструкцию центра им. Абдуллы Алиша в Казани направят еще 402 млн рублей

Читайте нас в
Телеграм

На реконструкцию центра творчества имени Абдуллы Алиша в Казани дополнительно направят 402,7 млн рублей. Ранее на обновление объекта уже выделили 368 млн рублей. Таким образом, общая стоимость работ увеличится до 770,7 млн рублей. Новый тендер размещен на портале госзакупок.

Новый тендер появился на портале госзакупок. В мэрии Казани сообщили, что на сегодняшний день объем выполненных работ по объекту составляет 368 млн рублей – это работы, проведенные в предыдущий период. В текущем году предусмотрено дополнительное финансирование, а исполнительная и техническая документация уже направлена на государственную экспертизу.

Завершить реконструкцию и ввести объект в эксплуатацию планируют в следующем году.

Заказчиком работ выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан». Согласно документации закупки, контракт должен быть исполнен до 17 января 2028 года.

Подрядчику предстоит выполнить строительно-монтажные, ремонтные и реставрационные работы. В стоимость также включены установка оборудования, приобретение мебели и необходимого инвентаря.

#реконструкция #госзакупки
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В Казани с 4 по 28 августа пройдут отключения горячей воды в ряде жилых домов

В Казани с 4 по 28 августа пройдут отключения горячей воды в ряде жилых домов

28 июля 2026
Yerevan Calling Quartet представит авторский джаз в Казанском Кремле

Yerevan Calling Quartet представит авторский джаз в Казанском Кремле

28 июля 2026
Новости партнеров