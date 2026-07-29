На реконструкцию центра им. Абдуллы Алиша в Казани направят еще 402 млн рублей

На реконструкцию центра творчества имени Абдуллы Алиша в Казани дополнительно направят 402,7 млн рублей. Ранее на обновление объекта уже выделили 368 млн рублей. Таким образом, общая стоимость работ увеличится до 770,7 млн рублей. Новый тендер размещен на портале госзакупок.

Новый тендер появился на портале госзакупок. В мэрии Казани сообщили, что на сегодняшний день объем выполненных работ по объекту составляет 368 млн рублей – это работы, проведенные в предыдущий период. В текущем году предусмотрено дополнительное финансирование, а исполнительная и техническая документация уже направлена на государственную экспертизу.

Завершить реконструкцию и ввести объект в эксплуатацию планируют в следующем году.

Заказчиком работ выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан». Согласно документации закупки, контракт должен быть исполнен до 17 января 2028 года.

Подрядчику предстоит выполнить строительно-монтажные, ремонтные и реставрационные работы. В стоимость также включены установка оборудования, приобретение мебели и необходимого инвентаря.