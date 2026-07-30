Минобрнауки РФ интегрировало MAX в приемную кампанию 2026 года

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После зачисления в вуз первокурсники смогут получить доступ к официальным учебным чатам, каналам и цифровым сервисам через национальный мессенджер MAX. Такая возможность появилась благодаря интеграции платформы в приемную кампанию 2026 года при поддержке Минобрнауки России, сообщили в пресс-службе мессенджера.

После выхода приказа о зачислении студентам будет направлено уведомление через портал Госуслуг с приглашением присоединиться к официальным учебным чатам образовательной организации в MAX.

В министерстве отметили, что интеграция позволит выстроить взаимодействие со студентами с первых дней обучения. По словам заместителя министра науки и высшего образования РФ Андрея Омельчука, цифровые инструменты делают приемную кампанию более прозрачной и удобной.

«Приемная кампания – это важнейший этап для тысяч абитуриентов, и мы видим, как цифровые инструменты делают его более прозрачным и комфортным. Интеграция с MAX позволяет вузам выстроить бесшовную коммуникацию со студентами с первого дня: от официальных учебных чатов до получения расписания. Уверен, что такие решения формируют новую культуру взаимодействия в образовательной среде. Уже сотни вузов активно используют платформу для решения актуальных образовательных задач и эффективной коммуникации со студентами», – отметил он.