Призывники из Татарстана могут подписать контракт и получить до 2,9 млн рублей

Любой военнослужащий срочной службы, призвавшийся из Татарстана, может подписать контракт в своей части и получить до 2,9 млн рублей. Об этом «Татар-информу» сообщил офицер пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Егор Горячев.

«Если военнослужащий из Татарстана убыл на срочную службу, например, в части ракетных войск стратегического назначения, то там он может подписать контракт и получить все льготы и выплаты. Его служба никак не поменяется, только вместо военнослужащего срочной службы он будет военнослужащим по контракту, а по окончании так же получит военный билет», – объяснил Егор Горячев.

Напомним, в Татарстане увеличили выплаты гражданам, желающим заключить контракт с Министерством обороны РФ, до 2,9 млн рублей – это одна из самых высоких выплат в стране и самая высокая в ПФО. Кроме того, именно в Татарстане на сегодня принято больше трех тысяч муниципальных актов, направленных на поддержку участников СВО и их семей.

Тот, кто уже проходит службу по призыву и хочет заменить ее на контракт, может обратиться напрямую к командованию своей части. В свою очередь, тот, кто еще не убыл на срочную службу, но тоже хочет заменить ее на контракт, может обратиться в пункт отбора, любой военный комиссариат или центр «Батыр».

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан можно по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.