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СВО 29 июля 2026 12:39

Двух депутатов Горсовета Челнов наградили медалями Минобороны РФ

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Двух депутатов Горсовета Челнов наградили медалями Минобороны РФ

Депутаты Городского Совета Набережных Челнов Иван Кузьмин и Константин Павлов удостоены ведомственной медали Министерства обороны РФ «Генерал-лейтенант Павлов». Награды им вручил председатель Городского Совета Наиль Магдеев на заседании муниципального парламента.

Согласно приказу Минобороны России, медаль присуждается за активную помощь, поддержку и личный вклад в обеспечение военнослужащих, выполняющих задачи по защите страны.

Награды получили депутат Горсовета, генеральный директор УК «ТРИО ГРУПП» Иван Кузьмин и депутат Горсовета, генеральный директор компании «АР СИ ЭР» Константин Павлов.

Мэр Набережных Челнов отметил, что накануне вернулся из командировки, в ходе которой передал подразделениям Черноморского флота очередную партию шефской помощи, сформированную при участии депутатов и руководителей предприятий.

«Выражаю большую благодарность всему городскому сообществу и депутатам Городского Совета за ту существенную помощь и поддержку, которая оказывается нашему флоту», – сказал Магдеев.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

#СВО
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