«Бондюжский характер»: в Менделеевске подвели итоги развития района

Развитие промышленности, обновление социальной инфраструктуры, благоустройство городской среды и поддержка участников специальной военной операции стали главными темами форума «Работаем на результат!», который прошел в Менделеевске. Участники встречи подвели итоги работы за последние пять лет и обсудили задачи дальнейшего развития района.

В форуме приняли участие Герой России, генерал-полковник Александр Лапин, депутат Государственной Думы РФ Альфия Когогина, государственный деятель Марат Бариев, руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Азат Мубаракшин, представители органов власти, предприятий, общественных организаций, трудовых коллективов и жители района.

Перед началом мероприятия гости возложили цветы к Вечному огню, почтили память защитников Отечества на Аллее Героев и Аллее Славы. Также они поддержали участников военно-патриотической игры «Бондюжский рубеж», которая в этом году состоялась впервые. Организаторы планируют сделать ее традиционной – для развития военно-патриотического воспитания молодежи, спортивной подготовки и формирования активной гражданской позиции.

Кроме того, на форуме состоялось вручение спортивной формы сборной команде Менделеевского района по адаптивным видам спорта, в состав которой входят люди с ограниченными возможностями здоровья и ветераны специальной военной операции. Участники встречи также ознакомились с выставкой оружия и экспозицией волонтерских организаций, оказывающих помощь бойцам.

С основным докладом выступил глава Менделеевского района Роберт Искандаров. Он отметил, что устойчивое развитие территории обеспечивается совместной работой органов власти, предприятий и жителей.

Менделеевск сохраняет статус одного из ведущих промышленных центров Татарстана. За пять лет объем отгруженной продукции в районе превысил 170 млрд рублей, валовой территориальный продукт составил более 150 млрд рублей. Продолжается реализация крупных инвестиционных проектов на предприятиях «Аммоний» и химическом заводе имени Л. Я. Карпова, развивается территория опережающего развития и промышленные парки.

Значительные изменения произошли в образовательной сфере. В рамках кластера «Аргентум» капитально отремонтированы лицей №3 «Потомки Менделеева», Центр детских и юношеских компетенций «Менделеевская долина», два детских сада. Открыта гимназия «Мирас», обновлены школьные пищеблоки и центры «Точка роста».

Результаты работы отражаются и в качестве образования. За последние годы втрое выросло число победителей республиканских олимпиад, а средний балл ЕГЭ по химии увеличился с 66 до 81.

Продолжается модернизация системы здравоохранения. В районе построены четыре новых фельдшерско-акушерских пункта, капитально отремонтированы объекты Центральной районной больницы, закуплено современное медицинское оборудование.

Большое внимание уделяется благоустройству и обновлению городской среды. В Менделеевске преобразились парк «Ушковские острова», набережная «Тихие горы», бульвар Интернационалистов. За период реализации Народной программы капитально отремонтированы 73 многоквартирных дома, а в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнены дорожные работы на сумму 2,7 млрд рублей.

Отдельным блоком форума стала тема поддержки участников специальной военной операции и их семей. С начала СВО из Менделеевского района на передовую направлено 38 автомобилей и более 300 тонн гуманитарной помощи. За семьями военнослужащих закреплены кураторы, ветераны проходят необходимую реабилитацию. В этом году начнется проектирование центра реабилитации для участников боевых действий.

«Поддержка наших защитников и их семей остается одним из важнейших направлений работы района. Мы продолжаем помогать тем, кто сегодня выполняет боевые задачи, и создавать условия для возвращения ветеранов к мирной жизни», – отметил Роберт Искандаров.

В ходе форума также представили результаты участия района в проекте Электронной доски почета Республики Татарстан. В число лауреатов вошли 112 жителей Менделеевского района, представляющих 61 организацию. Это специалисты различных отраслей – промышленности, образования, здравоохранения, культуры, сельского хозяйства и других сфер.

В августе и сентябре в районе пройдут торжественные мероприятия по чествованию лучших работников. Главным событием станет фестиваль труда и доблести «Бондюжский характер».

Почетные гости форума отметили важность дальнейшего развития территорий и поддержки жителей. Альфия Когогина и Александр Лапин подчеркнули значимость сохранения единства, внимания к участникам СВО и развития социальной инфраструктуры.

Подводя итоги встречи, Роберт Искандаров сообщил, что жители района уже внесли 570 предложений в новую редакцию Народной программы. Среди основных направлений – развитие здравоохранения и образования, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, дорожной инфраструктуры, благоустройство территорий и дальнейшая поддержка семей участников специальной военной операции.

Форум «Работаем на результат!» стал площадкой для обсуждения реализованных проектов и новых задач, которые предстоит решить Менделеевскому району в ближайшие годы.