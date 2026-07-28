Олег Морозов: Вопрос льготного проезда по М-12 решен на федеральном уровне

Депутат Госдумы Олег Морозов получил официальное подтверждение от госкомпании «Автодор» о введении льготной системы проезда по платному участку трассы М-12 в обход Нижнекамска и Набережных Челнов. Ранее парламентарий поднимал этот вопрос на встрече с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

«13 июля я вынес этот вопрос на встрече с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным. По итогам разговора профильным структурам, включая госкомпанию «Автодор», были даны четкие поручения – найти решение для жителей Нижнекамского района. И сегодня мы видим конкретный результат», – сообщил Морозов «Татар-информу».

Согласно официальному письму-ответу «Автодора», подписанному председателем правления госкомпании Вячеславом Петушенко, для жителей Нижнекамска введена система льготных абонементов. По сравнению с обычным разовым тарифом экономия достигает 64%.

Как пояснили в госкомпании, для удобства пользователей с 21 июля в МФЦ Нижнекамска, расположенном на Школьном бульваре, 2, работает специализированный центр поддержки «Автодор-Платные Дороги». В режиме «одного окна» можно приобрести транспондер со скидкой 50%, оформить абонемент, пополнить счет и получить консультацию.

Вопрос льготного проезда по маршруту Нижнекамск – аэропорт Бегишево стал одним из ключевых в работе депутата по округу. Морозов поднимал его неоднократно, в том числе на федеральном уровне и в диалоге с руководством Татарстана. После получения официального подтверждения от «Автодора» вопрос окончательно урегулирован на федеральном уровне, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе парламентария.

Ранее, 19 июля, глава Нижнекамского района РТ Радмир Беляев сообщил о введении льготной системы и поблагодарил Морозова за совместную работу. Тогда же была анонсирована работа специализированного окна в МФЦ.

«Особая благодарность – главе Нижнекамского района за совместную работу и поддержку. Именно объединенная позиция муниципалитета и федерального депутата позволила вывести этот вопрос на федеральный уровень и добиться решения», – заявил Морозов.

Депутат также подчеркнул, что будет держать ситуацию под контролем и работать над вопросами, волнующими жителей Нижнекамска.

Фото предоставлено пресс-службой депутата Госдумы Олега Морозова

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов протяженностью 81 км в Татарстане открыл по видеосвязи в декабре 2024 года Президент РФ Владимир Путин. Этот участок М-12 изначально строился под платную эксплуатацию в рамках формирования единого коридора Москва – Екатеринбург – Тюмень в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».