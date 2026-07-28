Новый мост, набережная и «Кумыс гора»: как изменился Ютазинский район за 5 лет

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой

Ютазинский район за последние пять лет заметно изменился: здесь появился новый мост через Ик, обновились школы, больница, учреждения культуры и спортивные объекты, продолжается благоустройство населенных пунктов. Итоги этой работы и дальнейшие планы обсудили на форуме «Работаем на результат!».

В районном Доме культуры собрались руководители предприятий и учреждений, представители общественных организаций, депутаты и жители муниципалитета. В работе форума приняли участие глава Ютазинского района Аяз Шафигуллин, депутат Государственной Думы РФ VIII созыва Руслан Гаджиев и глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин.

С основным докладом выступил Аяз Шафигуллин. Он рассказал о наиболее значимых проектах, реализованных в районе за последние пять лет.

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой

Одним из крупнейших инфраструктурных объектов стало открытие в 2025 году нового моста через реку Ик, который соединяет Татарстан и Башкортостан. На его строительство направили 986 млн рублей.

«Ютазинский район имеет стратегическое значение, он находится на границе двух республик. Поэтому строительство нового моста было крайне важно. Сегодня обновленный мост эффективно служит не только жителям района, но и всей республике», – отметил Аяз Шафигуллин.

Значительные изменения произошли и в системе здравоохранения. За пять лет новые фельдшерско-акушерские пункты появились в селах Ташкичу, Байлярово, Абсалямово, Кряш-Буляк и Малые Уруссу. Капитально отремонтированы ФАПы в селах Старый Каразерик и Каракашлы, обновлены инженерные сети врачебных амбулаторий в селах Ютаза и Байряка. В Центральной районной больнице отремонтированы стационар и пищеблок, а в этом году продолжается ремонт кровли и фасадов поликлиники, станции скорой помощи и административного корпуса.

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой

Продолжилась модернизация образовательной инфраструктуры. Капитальный ремонт выполнен в шести школах, включая Уруссинскую школу №3, Дым-Тамакскую и Старо-Уруссинскую школы. В образовательных учреждениях открыты центры «Точка роста», современные кабинеты физики, химии и биологии. За счет республиканского бюджета построены новые спортивные залы в поселке Уруссу и селе Ютаза. В настоящее время продолжается капитальный ремонт Центра детского творчества и пищеблока Абсалямовской школы.

За отчетный период обновлены и объекты культуры. После капитального ремонта открылись сельские дома культуры в Байряке и Салкын-Чишме, районный Дом культуры и историко-краеведческий музей в поселке Уруссу. Построен крытый теннисный центр «Чемпион», а в детском оздоровительном лагере «Дубравушка» появились два новых корпуса.

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой

Большой объем работ выполнен в сфере благоустройства и дорожного хозяйства. В нормативное состояние приведено более 46 километров автомобильных дорог. По программе «Наш двор» благоустроено 97 дворов. Завершен первый этап благоустройства парка отдыха «Кумыс гора», обновлена набережная карьера в селе Абсалямово.

Кроме того, капитально отремонтированы 37 многоквартирных домов, еще в шести работы продолжаются. В районе также ведется модернизация коммунальной инфраструктуры – реконструируются сети водоснабжения и строятся новые модульные котельные.

Выступая перед участниками форума, депутат Государственной Думы Руслан Гаджиев отметил важность постоянного диалога с жителями.

«Мы открыты для общения, и вместе сделаем жизнь каждого жителя Татарстана лучше!» – подчеркнул он.

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой

Глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин, ранее возглавлявший Ютазинский район, поблагодарил жителей за совместную работу и поделился воспоминаниями о времени, когда руководил муниципалитетом.

«Впервые опыт руководства муниципалитетом я получил здесь. Вы научили меня работать. Помню, как мы отмечали 20-летие района, достроили церковь, отремонтировали стадион», – сказал он.

Говоря о дальнейшем развитии территории, Марсель Шайдуллин подчеркнул важность создания условий для молодых специалистов.

«В Татарстане особое внимание уделяется молодежи. Наша общая задача – сохранить села, создавая условия для жизни и работы молодых, образованных специалистов», – отметил он.

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой

Народная программа была сформирована в 2021 году на основе предложений жителей страны и охватывает ключевые направления развития – строительство и ремонт социальных объектов, благоустройство, развитие дорожной и коммунальной инфраструктуры, здравоохранения, образования и других сфер.

Серия муниципальных форумов «Работаем на результат!» проходит в Татарстане с 24 июля по 7 августа. На них подводят итоги реализации программы за последние пять лет и обсуждают дальнейшие задачи развития территорий.