«Все ребята там, а я дома?»: ветеран СВО из РТ после ранения нашел себя в спорте

Когда началась специальная военная операция, житель Набережных Челнов с позывным Нестер не смог остаться в стороне. За плечами у него было восемь с половиной лет службы в армии, звание капитана запаса, а дома – мирная жизнь. Но мысль о том, что товарищи находятся на передовой, не давала покоя.

«Все ребята там, а я дома сижу? Я гражданин России, все ребята на фронте. Периодически стреляют, убивают, ранят ребят, а я сижу дома? Так нельзя», – вспоминает ветеран.

В 2025 году он отправился в зону боевых действий. В сентябре получил ранение. Несколько месяцев проходил лечение и реабилитацию, а после возвращения домой решил вновь заняться спортом.

Раньше Нестер увлекался борьбой и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Теперь его новым увлечением стал волейбол сидя – адаптивная дисциплина, которая помогает ветеранам восстанавливаться после ранений и возвращаться к активной жизни.

Именно такие спортсмены встретились сегодня в Набережных Челнах на республиканском турнире по волейболу сидя среди ветеранов специальной военной операции.

На площадке спортивной школы №11 сыграли четыре команды, представляющие Казань, Набережные Челны и Тукаевский район, а также другие муниципалитеты Татарстана.

Челны и Тукаевский район представляла сборная «Феникс», созданная этой весной. Первые тренировки начались в апреле, уже в мае команда завоевала серебро республиканских соревнований, а на домашнем турнире спортсмены настраивались только на победу.

«Подготовка у нас шла усиленно. Нам предоставили тренировочный зал, три раза в неделю проводим тренировки», – рассказал ветеран СВО с позывным Тарзан.

Идея проведения турнира появилась после общения с самими ветеранами, отметил президент Федерации волейбола Татарстана Фарид Мухаметшин. По его словам, бойцы хотели не только соревноваться, но и снова встретиться с товарищами, с которыми вместе выполняли боевые задачи.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев подчеркнул, что ветераны активно возвращаются к мирной жизни, участвуя в экономической, общественной и спортивной жизни города.

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Татарстане Гузель Удачина назвала подобные соревнования важной частью комплексной реабилитации.

«Это реабилитация в самом широком смысле слова – медицинская, психологическая, моральная и трудовая. Все то, что помогает нашим ветеранам вернуться к привычной жизни», – сказала она.

Домашний турнир стал для команды «Феникс» победным. Сборная Набережных Челнов и Тукаевского района заняла первое место, доказав, что сила духа и стремление к победе помогают преодолевать любые испытания.

Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой