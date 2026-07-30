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Общество 30 июля 2026 14:06

На Татарстан вновь обрушатся грозы и град, но ветер немного утихнет

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На Татарстан вновь обрушатся грозы и град, но ветер немного утихнет
Фото: © «Татар-информ»

Завтра, 31 июля, в Татарстане вновь ожидается существенное ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

В частности, в ночные и утренние часы местами по республике опустится туман.

Кроме того, как в темное, так и в светлое время суток возможны грозы с кратковременными усилениями ветра до 15–18 м/с (но не до штормовых 24 м/c, как сегодня).

Локально, в том числе в Казани, также вероятен град.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ближайшие дни жара в регионе сменится дождями и похолоданием.

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#предупреждение об ухудшении погодных условий #гидрометцентр рт #дожди с грозами #град
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