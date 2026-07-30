В Казани пройдут праздничные мероприятия ко Дню железнодорожника

Центром празднования 1 августа станет станция Юдино. В программе – чествование железнодорожников, интерактивно-развлекательные площадки для детей, акробатическое шоу, выступление скрипачей, видеоспинеры и фуд-корт. Начало – в 10:00, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ со ссылкой на пресс-службу Казанского региона Горьковской железной дороги.

Детская железная дорога Казани 1 августа подготовила для юных пассажиров анимационную программу. Гости отправятся по маршруту Молодежная – Изумрудная. Проезд в этот день для всех пассажиров бесплатный.

Также 2 августа в 14:00 на привокзальной площади станции Казань состоится праздничный концерт. Вход свободный для всех желающих.