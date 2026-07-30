В Челнах арестовали водителя, сбившего мальчика на зебре и уехавшего с места ДТП

Водителя, который сбил 11-летнего мальчика на зебре и скрылся с места ДТП, арестовали в Набережных Челнах. Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, мужчине назначен административный арест на 7 суток.

Напомним, происшествие случилось вечером 20 июля на проспекте Яшьлек. Водитель автомобиля KIA сбил 11-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшего доставили в больницу с травмами средней степени тяжести. Водитель с места ДТП скрылся.

Полицейские нашли и задержали нарушителя. Им оказался 21-летний житель Мордовии. Молодой мужчина вину полностью признал. На водителя составили административные протоколы.