Сборная Татарстана готовится к окружным сборам «Гвардеец»

На базе республиканского центра «Патриот» прошла подготовка команды Татарстана к окружному этапу военно-патриотического проекта ПФО «Гвардеец». Соревнования состоятся в Пензенской области с 1 по 21 августа, сообщили органиазаторы.

По итогам отбора, в котором участвовали более 33 тысяч человек, сформирована делегация республики. В Пензу направятся 20 юношей и 2 наставника.

По полученной информации, в центре «Патриот» прошла финальная репетиция перед отправкой. Участники отрабатывали нормативы по военной подготовке: сборку и разборку автомата, упражнения на силу, скорость и меткость. Также в программу вошли творческие номера – визитная карточка региона, вокальные выступления и танец.

Согласно сообщению, директор Центра «Патриот» Дмитрий Литвинов отметил, что такие проекты, как «Гвардеец» и «Зарница 2.0», дают молодым людям первичные знания по основам военной службы и воспитывают готовность к защите Родины. Директор Республиканского центра внешкольной работы Олеся Нестерова добавила, что педагоги помогли ребятам подготовить номера, и команда рассчитывает достойно представить республику.

паВ прошлом году на окружных сборах татарстанские гвардейцы показали лучший результат в сборке автомата.

Проект «Гвардеец» реализуется с 2013 года по инициативе полпреда Президента РФ в ПФО. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» и направлено на патриотическое воспитание, популяризацию военной службы и здорового образа жизни.