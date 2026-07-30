КФУ и КНИТУ вошли в топ-10 вузов России с самыми высокими зарплатами выпускников

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казанский (Приволжский) федеральный университет занял 7-е место в рейтинге российских вузов по уровню зарплат выпускников 2020–2025 годов. Исследование SuperJob учитывало доходы специалистов, окончивших направления, связанные с химическими технологиями, химией, фармацевтикой и инженерно-техническими специальностями.

По данным рейтинга, выпускники КФУ при поиске работы в Москве могут рассчитывать на медианную зарплату в размере 155 тыс. рублей в месяц. Такой же показатель показали Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II и Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В первую десятку также вошел еще один казанский вуз – Казанский национальный исследовательский технологический университет. Он занял 10-е место рейтинга с медианной зарплатой выпускников на уровне 140 тыс. рублей.

Лидером рейтинга стал Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова – зарплатные ожидания его выпускников составили 240 тыс. рублей в месяц. Вторую строчку занял Московский физико-технический институт (220 тыс. рублей), третью – Санкт-Петербургский государственный университет (190 тыс. рублей).

Рейтинг подготовлен на основе анализа базы резюме более чем 50 млн соискателей и открытых источников. В исследовании участвовали вузы с профильными направлениями подготовки, а для каждого участника учитывалось не менее 70 резюме выпускников 2020–2025 годов выпуска.