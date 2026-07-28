В Татарстане продолжают контролировать обстановку в лесах с воздуха

В Республике Татарстан продолжается работа по мониторингу лесного фонда с воздуха. Авиационное патрулирование проводится периоды высокого класса пожарной опасности в лесах, позволяя оперативно выявлять очаги возгораний. С начала пожароопасного сезона 2026 года специалисты уже провели 23 вылета, общая продолжительность которых составила 128 летных часов. Об этом рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

«Для выполнения задач используется современное легкое воздушное судно Cessna 172. Патрулирование ведется по трем маршрутам общей протяженностью 1 318 километров, – сказал Ильгизар Зарипов. – Самый длительный маршрут рассчитан на пять с половиной часов».

«В зону наблюдения попадает 1 млн 214 тыс. гектаров, что фактически охватывает всю площадь лесного фонда республики, – добавил Ильгизар Зарипов. – Всего на пожароопасный сезон 2026 года предусмотрено 234 летных часа».

Напомним, что снижение площади лесных пожаров на землях лесного фонда является одним из целевых показателей регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан», который входит в федеральный проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».