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Происшествия 30 июля 2026 11:18

Автобус с детьми-хоккеистами опрокинулся в кювет, столкнувшись с Ford в РТ

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Автобус с детьми-хоккеистами опрокинулся в кювет, столкнувшись с Ford в РТ

Автобус с детской хоккейной командой сегодня попал в ДТП на трассе Казань — Боровое Матюшино в Лаишевском районе Татарстана. Об этом сообщает Прокуратура РТ.

Водитель автомобиля Ford Focus выехал на встречку, где столкнулся с маршрутным автобусом Ford, перевозившим детей.

Как стало известно «Татар-информу», микроавтобус и легковушка столкнулись по касательной, после чего микроавтобус опрокинулся в кювет. По данным агентства, несколько детей из ехавших в автобусе пострадали. Все они доставлены в ДРКБ. Информация об их состоянии уточняется. Всего в автобусе было 12 подростков, которым по 8-9 лет.

По данному факту начата проверка. На место происшествия выехал прокурор Лаишевского района Андрей Наумов.

#дтп пострадали дети #лаишевский район рт #автобус попал в аварию
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