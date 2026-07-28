Более 3 млрд рублей вложили в инфраструктуру Рыбно-Слободского района

В Рыбно-Слободском районе подвели итоги реализации народной программы за последние пять лет. На муниципальном форуме «Работаем на результат!» обсудили, как за это время изменилась территория: какие социальные объекты появились, какие дороги и инженерные сети были построены и модернизированы, а также определили ключевые направления дальнейшего развития.

С основным докладом выступил глава Рыбно-Слободского района Радик Ислямов. Он рассказал о наиболее значимых проектах, реализованных в муниципалитете за последние годы, подчеркнув, что изменения затронули практически все сферы жизни района.

По словам главы, за пять лет объем капитальных вложений в объекты инфраструктуры и дорожного хозяйства превысил 3 млрд рублей.

«Объем капитальных вложений в объекты инфраструктуры, дорожного хозяйства за пятилетку составил более трех миллиардов рублей. В районе уделяется большое внимание улучшению качества жизни населения», – отметил Радик Ислямов.

За это время благодаря федеральным и республиканским программам в районе появились новые объекты социальной инфраструктуры, благоустраивались общественные пространства, строились спортивные площадки и места отдыха. Продолжилась модернизация коммунального хозяйства.

Особое внимание было уделено развитию систем водоснабжения. В Рыбной Слободе построена новая система водоснабжения, а еще в 12 населенных пунктах построены и капитально отремонтированы водопроводные сети. Эти проекты направлены на повышение качества питьевой воды и надежности коммунальной инфраструктуры.

Значительные изменения произошли и в социальной сфере. За пять лет капитально отремонтированы 13 объектов здравоохранения и три общеобразовательные школы. Продолжается оснащение учреждений современным оборудованием, реализуются национальные проекты и региональные программы, направленные на повышение качества медицинской помощи и образования.

Отдельный блок выступления был посвящен поддержке участников специальной военной операции и их семей. По словам Радика Ислямова, с первых дней СВО эта работа стала одним из важнейших направлений деятельности района.

С начала специальной военной операции из Рыбно-Слободского района отправлено 48 гуманитарных конвоев общим объемом 1300 тонн. Общая стоимость переданной помощи составила 132 млн рублей. Кроме того, семьям военнослужащих оказана адресная поддержка почти на 12,5 млн рублей.

Глава района также отметил помощь, которую муниципалитету оказывают депутаты федерального и республиканского уровней. Так, при содействии депутата Государственной Думы Ильи Вольфсона и депутата Государственного Совета Татарстана Дмитрия Самаренкина после урагана в короткие сроки были восстановлены кровли домов семей участников СВО. Депутат Государственной Думы Ирек Богуславский, по словам главы, на протяжении многих лет оказывает району адресную поддержку ветеранам, труженикам тыла, отдельным категориям семей. Существенную помощь муниципалитету оказывает и депутат Государственного Совета Татарстана Валерий Миронченко.

Еще одной темой форума стало формирование новой редакции народной программы. Как сообщил Радик Ислямов, жители района уже направили более 600 предложений. Наиболее часто они касаются улучшения жилищных условий, развития социальной инфраструктуры и поддержки различных категорий граждан.

Перед участниками форума выступила министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова. Она отметила, что результаты последних лет стали возможны благодаря совместной работе жителей и органов власти.

«Наша сила – в единстве, и мы видим это по развитию республики. За последние пять лет каждый из вас своим трудом вносит вклад в развитие района, республики, страны. Дела показывают, что есть результат. Меняется ваш район и республика. За этим стоит труд каждого жителя. Забота о людях – наш приоритет. Главное, чтобы молодое поколение видело перспективы. Все, что было заложено в народной программе пять лет назад, реализовано», – сказала Зарипова.

В работе форума также принял участие депутат Государственной Думы Ирек Богуславский. В своем выступлении он рассказал о работе по поддержке участников специальной военной операции, семей погибших военнослужащих, медицинских учреждений и обозначил приоритетные направления дальнейшей совместной работы.

В завершение встречи участники отметили, что реализация народной программы в Рыбно-Слободском районе продолжается. В числе ключевых задач на ближайшие годы – дальнейшее развитие социальной и коммунальной инфраструктуры, строительство и ремонт дорог, повышение качества медицинской помощи и образования, а также всесторонняя поддержка участников специальной военной операции и их семей.

Материал подготовлен при участии Тансылу Мингазовой