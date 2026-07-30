Минсельхозпрод РТ: В Татарстане насчитывается более 30 тыс. голов лошадей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Во всех видах хозяйств в Татарстане на сегодняшний день насчитывается более 30 тыс. голов лошадей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Гелюс Баязитов.

«Более половины, 17 тыс. голов, – это сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства, еще 13 тыс. – в личных подсобных хозяйствах», – пояснил спикер.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Коневодство в Татарстане – это не только товарное, продуктивное, спортивное, но и племенное направление. Здесь также неплохие результаты, наши лошади часто забирают призы на различных праздниках», – подчеркнул замминистра.

В племенных хозяйствах содержится примерно 1200 голов лошадей, в том числе около 600 кобыл-матерей, добавил Баязитов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан рассматривает возможность закупок лошадей новоалтайской породы.