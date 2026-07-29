«Самые тяжелые пациенты – питбайкеры»: какие трагедии происходят с детьми летом

Дети подвергаются опасности на каждом шагу, особенно летом, когда немалая часть из них оказывается без присмотра родителей и учителей. ДТП, падения с питбайков, купание в непредназначенных для этого местах, трагедии на железной дороге, зацепинг – это лишь малый перечень того, что может стать причиной гибели ребенка или получения им тяжелых травм.





Лето – это не только время каникул, но, увы, и сезон происшествий с детьми

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Часто родители детей, совершивших что-то, спрашивают: “А при чем тут я?”»

Лето – это не только время каникул, но, увы, и сезон происшествий с детьми. О том, как уберечь детей от негативного влияния и от трагедий, говорили сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

«К сожалению, у нас есть проблема. Она касается и травматизма, когда наши дети могут быть травмированы и на железной дороге, и на водоемах, и на автодорогах, а также интернета. Сегодня мы все чаще сталкиваемся с тревожными примерами, когда наши дети оказываются втянуты в преступления, которые несут тяжелые последствия в виде травм, смертей и судебных приговоров», – рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Светлана Захарова.

Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни и вместе с пользой несет и различные угрозы и риски, особенно уязвимы перед ними дети. Светлана Захарова подчеркивает, что активное участие родителей в жизни своих детей может значительно снизить риски совершения ими преступлений и вероятности трагедий.

Светлана Захарова: «Сегодня мы все чаще сталкиваемся с тревожными примерами, когда наши дети оказываются втянуты в преступления, которые несут тяжелые последствия в виде травм, смертей и судебных приговоров» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Часто ко мне на прием приходят родители и спрашивают: “А при чем тут я?” Я нахожусь в шоковом состоянии, выслушивая такие истории. Ребенок после десяти вечера, в комендантский час, находился один на улице, а родители считают, что не виноваты и ответственность за случившееся должны нести их дети. К сожалению, это показывает, что мы должны проводить профилактическую работу и с родителями, и с детьми», – отметила она.

Детский омбудсмен напомнила об ответственности перед законом и детей, и родителей. Если, например, ребенок садится за руль автомобиля, что периодически случается, отвечать перед законом придется и самому юному водителю, и его родителям.

Для виновника ДТП со смертельным исходом уголовная ответственность наступает с 16 лет, а при угоне автотранспорта – с 14, привела пример детский омбудсмен.

«Хочу напомнить, что с 2010 года в республике действует комендантский час: ограничения действуют с 22:00 до 6 утра, а в летний период с 23:00. В это время дети не должны находиться вне дома без взрослых. Ответственность за нарушение несут родители. Напомню, что за воспитание детей ответственность несут родители. Дети ночью должны спать», – подчеркнула Уполномоченный по правам ребенка в РТ.

Для профилактики детских правонарушений и трагедий с детьми проводится работа по организации занятости на различных видах работ и досуга молодежи летом. Для этого разработан целый ряд различных программ.

«Мы не должны критиковать ребенка, мы должны критиковать его поступки и объяснять, почему так делать нельзя. Объясняйте ему, какие могут быть последствия для его здоровья и будущего», – подчеркнула она.

Зона повышенного риска – железная дорога. Детям здесь интересно, но, к сожалению, они не понимают всей опасности Фото: © Сергей Ермохин / РИА Новости

За этот год на железной дороге в Татарстане погибли четверо детей, еще двое получили травмы

Зона повышенного риска – железная дорога. Детям здесь интересно, но, к сожалению, они не понимают всей опасности. С начала 2026 года на территории Казанского территориального управления РЖД пострадали 15 человек, 11 из них погибли. За такой же период прошлого года погибли 20 человек и пятеро выжили, получив тяжелые увечья.

«За текущий период допущено шесть случаев травмирования несовершеннолетних, четыре из них со смертельным исходом. Несмотря на значительное снижение количества случаев травмирования граждан на железной дороге в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, вызывает тревогу рост случаев травмирования несовершеннолетних – 6 случаев в 2026 году против 4 случаев за аналогичный период 2025 года», – отметил заместитель главного инженера Горьковской железной дороги Евгений Ананьин.

Евгений Ананьин: «Несмотря на значительное снижение количества случаев травмирования граждан на железной дороге в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, вызывает тревогу рост случаев травмирования несовершеннолетних» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Для сравнения: в 2022 году погиб один ребенок, в 2023 году – трое. В 2024 году произошло три происшествия, в которых погиб один ребенок. В 2025 году – шесть происшествий и четверо погибших.

Основные трагические случаи на железнодорожных путях происходят из-за удара током, когда дети взбираются на крышу вагонов, когда переходят железную дорогу, нарушая правила, когда, увлекаясь модными трендами в интернете, цепляются за вагоны.

На перегоне Васильево – Зеленый Дол трагедия произошла 1 мая этого года. Здесь погиб 16-летний подросток. Он шел на рыбалку вместе с другом. Когда товарищи переходили железнодорожные пути по мосту через реку, удочка одного из них задела провода контактной сети и подросток получил смертельный удар током.

«Удилища выполнены из углеродного пластика и являются проводником тока. Сопротивление удилища колеблется от 1000 до 10 000 ом, при касании которым контактного провода напряжением 27 тысяч вольт человек получает удар током от 2,7 до 27 ампер. Если в розетке сила тока всего 0,5 ампера является опасной для жизни, то удары силой тока от 2,7 до 27 ампер практически всегда будут иметь летальный исход», – объяснил Евгений Ананьин.

В этом году случаи зацепинга, которые в предыдущие годы были единичными, участились в разы Фото: © Сергей Ермохин / РИА Новости

«Случаи зацепинга участились в разы»

5 мая на станции Дербышки ударило током 14-летнего мальчика – он скончался в больнице. Как позже выяснилось, на эту станцию он приехал с другом, оба зацеперы – катались на поездах, зацепившись за вагон. Пока приятели ждали следующий поезд, решили снять видео, как один из них взбирается на поезд. Подросток залез на зерновоз и был поражен электрическим током. Он упал в междупутье, а друг, испугавшись, убежал.

«Аналогичный случай произошел на станции Юдино 4 июля, где также двое несовершеннолетних решили пойти ради развлечения на железную дорогу. Один из них решил забраться на крышу вагона, причем второй несовершеннолетний пытался его отговорить от этого. Несмотря на уговоры, все же забрался на вагон и получил удар электротоком. К счастью, остался жив», – привел еще один пример заместитель главного инженера Горьковской железной дороги.

Евгений Ананьин отметил, что виноваты в таких случаях родители, которые не контролируют своих детей и не пытаются узнать, чем они занимаются.

Он добавил, что в этом году случаи зацепинга, которые в предыдущие годы были единичными, участились в разы. Поэтому на каждой станции были выставлены дежурные посты, чтобы пресекать попытки молодежи прокатиться, зацепившись за вагоны.

«Прошу всех, кто стал свидетелем таких случаев, сообщать об этом в экстренные службы по телефону 112», – отметил он.

На той же станции Дербышки в феврале прошлого года погибли мальчик и девочка 10 и 11 лет – это были брат и сестра. Они переходили железную дорогу в неположенном месте, не заметили, как на них движется поезд. От полученных травм оба скончались на месте.

7 января этого года на станции Ходяшево Зеленодольского района РТ получил травмы 15-летний подросток. Он стоял слишком близко к рельсам. Тепловоз применил экстренное торможение, увидев ребенка, однако трагедии избежать не удалось. Выяснилось, что при приближении поезда мальчик сошел с пассажирской платформы на пешеходный переход, не уточнив, по какому пути пройдет состав поезда, и встал на первую ступеньку спуска пешеходного перехода в опасную зону. Его задело поездом по касательной. К счастью, ему удалось выжить.

В настоящее время проводится активная пропаганда по пресечению диверсий на объектах железнодорожного транспорта Фото: © Сергей Ермохин / РИА Новости

«Наказание за совершение диверсии может быть вплоть до пожизненного лишения свободы»

Инфраструктуру железной дороги преступники используют для совершения диверсий, а в их совершение вовлекают детей. В августе 2025-го молодые люди из Татарстана, действуя по заданию злоумышленника и получая от него руководства по Интернету, подожгли релейный шкаф на железной дороге вблизи Лениногорска. Полицейские и сотрудники УФСБ России по Татарстану их задержали. Выяснилось, что куратор обещал им за совершение диверсии 24 тысячи рублей. Деньги, к слову, они так и не получили, теперь их ждут немалые сроки.

«В настоящее время проводится активная пропаганда по пресечению диверсий на объектах железнодорожного транспорта. Злоумышленники обычно провоцируют подростков на совершение преступлений в мессенджерах и социальных сетях, предлагая им за это легкие деньги. В большинстве случаев такие преступления совершаются подростками из благополучных семей, которые не стояли на учетах и не попадали в поле зрения полиции», – рассказала начальник отделения по делам несовершеннолетних Казанского ЛУ МВД России на транспорте Фания Фасхутдинова.

Фания Фасхутдинова: «Чаще всего подростков просят поджечь релейные шкафы, которые предназначены для управления сигнальными устройствами на железной дороге» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Чаще всего подростков просят поджечь релейные шкафы, которые предназначены для управления сигнальными устройствами на железной дороге. Неисправность этой системы может привести к крупным катастрофам.

Последствия для тех, кто решил заработать таким способом, крайне печальные – наказание может быть вплоть до пожизненного лишения свободы.

«За последние два года в Татарстане произошло восемь случаев поджога релейных шкафов. Все факты раскрыты, они совершены жителями Казани, Лениногорского, Сармановского и Зеленодольского районов. Уже были оглашены приговоры по некоторым случаям. Одному из подростков назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы», – отметила она.

В этом году в ДРКБ с травмами госпитализированы были 2 860 маленьких пациентов. Особое беспокойство вызывают пациенты, получившие травмы, катаясь на питбайке Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В приемном отделении ДРКБ по вечерам огромные очереди, как в советское время за колбасой»

Шалости детей, которые остались без присмотра, приводят к серьезным травмам, которые могут оставить их тяжелыми инвалидами на всю жизнь, обратил внимание заведующий отделением травматологии и ортопедии №2 ДРКБ Руслан Хасанов.

«К сожалению, последнее время складывается ощущение, что дети находятся совсем без присмотра. Я так говорю, потому что к нам в ДРКБ детей все чаще стали приводить старшие братья и сестры, дяди, тети и бабушки, но не родители. Понятно, что мы не можем родителей заставить приехать. Если вы как-нибудь заедете к нам в приемное отделение вечером, вы ужаснетесь – вы увидите давку и огромные очереди, как в советское время за колбасой», – рассказал врач.

В этом году в ДРКБ с травмами госпитализированы были 2 860 маленьких пациентов. Особое беспокойство вызывают пациенты, получившие травмы, катаясь на питбайке.

«Это самые тяжелые пациенты. Не было ни одного дня, чтобы кто-нибудь не навернулся с этих питбайков. Мы честно спрашиваем родителей, почему они такое допустили. Одна из последних мам сказала, что сын уверенно ездил на разного рода транспорте и они решили, почему бы не купить что-нибудь помощнее. Этот подросток получил тяжелые множественные переломы. К сожалению, мы не всегда можем вернуть здоровье в таких случаях. При любом тяжелом переломе остаются последствия. Если был поврежден сустав, ребенок останется инвалидом», – объяснил Руслан Хасанов.

Руслан Хасанов: «К сожалению, последнее время складывается ощущение, что дети находятся совсем без присмотра» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Катание на ватрушках по воде этим летом привело к серьезным травмам внутренних органов у двоих детей, причем покатать их, привязав к лодке, решили их же родители.

«У родителей нет понимания, как нужно организовывать отдых своих детей», – посетовал врач.

Родители губят своих детей, не соблюдая правила дорожного движения, например игнорируя детские автокресла. Дети получают в ДТП серьезные травмы, причем не только физические, но и психологические, – такие пациенты потом долгое время нуждаются в психологической помощи, рассказал врач.

Для профилактики вовлечения подростков в преступную деятельность Молодежный совет при «Татмедиа» создал сериал под названием «Что мы делаем в Сети».

«Мы решили, что если хотим говорить с подростками, то должны это делать с ними на одном языке. Поэтому был выбран формат скринлайф, когда зритель видит переписку пользователя, его соцсети и мессенджеры. Мне кажется, это максимально понятный для молодежи визуальный ряд», – рассказал член Молодежного совета при РА «Татмедиа», заведующий лабораторией визуальной информации КФУ Салават Мухамадуллин.

Салават Мухамадуллин: «Для профилактики вовлечения подростков в преступную деятельность Молодежный совет при «Татмедиа» создал сериал под названием «Что мы делаем в Сети» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Создатели проекта постарались показать ситуацию глазами самого подростка, когда в интернете его пытаются завербовать.

«Экспертами и консультантами выступили сотрудники МВД, а экспертизу провела Антитеррористическая комиссия в Республике Татарстан. Сериал разработан на основе реальных случаев», – добавил он.

Сериал состоит из семи роликов продолжительность около двух минут – такой формат наиболее оптимален для подростков, привыкших к коротким видео. Посмотреть все серии можно по ссылке.