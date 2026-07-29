От средневекового боя до рок-фестиваля: куда поехать в Татарстане в августе

Кто будет сражаться в рыцарских турнирах в Болгаре, чего ждать от Спасской ярмарки, кто выступит на рок-фестивале в Чистополе и какие активности запланированы в Крутушке, рассказали сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».





Все наши туристические центры посещает большое количество туристов: Казань, Болгар, Свияжск, Чистополь, а также Лаишевский, Камско-Устьинский, Тетюшский районы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наши основные туристические центры показывают хорошую динамику»

Летний туристический сезон в Татарстане проходит очень активно, исключением не станет и август – запланировано множество мероприятия разной направленности, подчеркнул председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Сергей Иванов: «Наша задача, чтобы те фестивали, которые пройдут в августе, стали яркими событиями лета» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Все наши туристические центры посещает большое количество туристов: Казань, Болгар, Свияжск, Чистополь, а также Лаишевский, Камско-Устьинский, Тетюшский районы – все они демонстрируют очень хорошую динамику. Поэтому наша задача, чтобы те фестивали, которые пройдут в августе, тоже стали яркими событиями лета», – отметил он.

В Елабуге с 30 июля по 2 августа пройдет Спасская ярмарка Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Спасская ярмарка в Елабуге с 30 июля по 2 августа

В Елабуге с 30 июля по 2 августа пройдет Спасская ярмарка. В этом году она впервые сменит привычную площадку на Шишкинских прудах и разместится на территории городского ипподрома по адресу: ул. Пролетарская, 1е.

«В этом году мы предлагаем для всех гостей новую локацию. Логистика более комфортная. С уютных улочек старинного города, из исторической части мы переместились в новую часть, где лучше решен вопрос с парковкой. Мы ждем более 750 мастеров декоративно-прикладного искусства и еще тысячу торговцев самыми разными товарами», – отметил замдиректора по научной работе Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Александр Деготьков.

Александр Деготьков: «В этом году мы предлагаем для всех гостей новую локацию. Логистика более комфортная» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Помимо ярмарки в эти дни на территории Елабуги будет проходить еще ряд интересных событий. Так, 1 августа стартует XIX Всероссийский фестиваль колокольного звона, а также фестиваль «Туган батыр», где можно будет посмотреть на стрельбу из лука от профессиональных спортсменов.

В Чистополе 8 августа пройдет IV Музыкальный фестиваль «Рок-берега» Фото: chistopol.tatarstan.ru

Музыкальный фестиваль «Рок-берега» в Чистополе 8 августа

В Чистополе 8 августа пройдет IV Музыкальный фестиваль «Рок-берега». Для гостей выступят известие группы из разных регионов страны, рассказала начальник отдела культуры Чистопольского района Наталья Япаева.

«Многочасовой музыкальный марафон неизменно собирает более 10 тысяч зрителей на центральной площади города и более ста тысяч онлайн-поклонников по всему миру. Фестиваль получил высокие оценки как от публики, так и от артистов. Он по праву стал событием-магнитом августа», – пояснила она.

Наталья Япаева: «В день фестиваля на площади будут работать интерактивные площадки, детская развлекательная зона, гастрономическая зона» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На сцену выйдут татарстанские группы «Анимация» и «Волга-Волга», а также коллективы из Санкт-Петербурга, Ярославля, Кирова и Казани. Среди них «Последний пионер», «Мамульки Бэнд», «Дом кукол» и многие другие.

«Рок-берега» продолжает концепцию проведения крупных фестивалей в малых городах, минуя перенасыщенные культурными событиями столицы. Наши хедлайнеры служат вдохновляющим примером для земляков, доказывая, что нет ничего невозможного и успех доступен каждому», – подчеркнула Япаева.

В день фестиваля на площади будут работать интерактивные площадки, детская развлекательная зона, гастрономическая зона, а также пройдут дегустации, конкурсы и розыгрыши подарков. Мероприятие начнется в 15 часов и продлится до 23 часов.

С 8 по 9 августа на территории Болгарского музея-заповедника пройдет фестиваль средневекового боя «Великий Болгар» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Фестиваль средневекового боя «Великий Болгар» 8–9 августа

С 8 по 9 августа на территории Болгарского музея-заповедника пройдет фестиваль средневекового боя «Великий Болгар».

«В этом году у нас будет сильнейшая команда Китая, которая приезжает попытаться побить наших ребят в номинации 5×5, 10×10 и в личных дуэльных номинациях. Мы, в свою очередь, готовим им тоже много сюрпризов: будет огромное количество пеших номинаций, конные рыцарские поединки – как массовые, так и личные. Это все раннее и позднее Средневековье. То есть люди, которые хотят посмотреть, как другие люди сражаются на мечах друг с другом, найдут здесь настоящий выплеск адреналина и сами смогут поучаствовать, но уже, скажем так, в более «мягких» номинациях», – заявил организатор фестиваля Александр Кокурин.

Александр Кокурин: «На центральном ристалище битвы будут проходить на протяжении всего времени проведения фестиваля. А также для гостей останутся доступными и достопримечательности самого музея-заповедника» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Созданием атмосферы Средневековья займутся более 400 реконструкторов со всей страны. Также среди участников – команда рыцарей из Белоруссии, которые совсем недавно приехали с соревнований в Европе, где стали победителями, добавил он.

«Специалисты со всей России, начиная от Астрахани, заканчивая Новосибирском и Сыктывкаром, приедут со своими ремеслами. Они покажут пробные мануфактуры, стекольные мастерские, мукомольные и многое другое. Также можно будет попробовать тематическую еду и пройти мастер-классы на исторической кухне», – продолжил Кокурин.

На центральном ристалище битвы будут проходить на протяжении всего времени проведения фестиваля. А также для гостей останутся доступными и достопримечательности самого музея-заповедника.

Международный этнический фестиваль «Крутушка» пройдет с 21 по 23 августа в одноименном поселке Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Международный этнический фестиваль «Крутушка» с 21 по 23 августа

Международный этнический фестиваль «Крутушка» пройдет с 21 по 23 августа в одноименном поселке. Гости получат возможность окунуться в этнокультуру, попробовать себя в приготовлении национальных блюд и послушать этногруппы из разных регионов страны, сообщила председатель оргкомитета фестиваля Лариса Бикмуллина.

«Международный этнический фестиваль «Крутушка» – семейный праздник традиционной культуры и творчества. Все участники живут на одной территории с музыкой, песнями, кухней, играми, танцами в непрерывном взаимодействии и общении. Это погружение в многогранный мир традиций, где переплетается современная этническая музыка, прикладное искусство и аутентичный фольклор народов России и мира. Атмосферу дополняет живописная локация: крутой берег реки Казанки, лес, местная достопримечательность – прекрасные Голубые озера», – рассказала она.

Лариса Бикмуллина: «В программе фестиваля: концерты звезд этносцены, аутентичный фольклор народов России, лекции, ярмарки ремесел, мастер-классы, кинопоказы, выставки, спектакли, народные игры и танцы» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В программе фестиваля: концерты звезд этносцены, аутентичный фольклор народов России, лекции, ярмарки ремесел, мастер-классы, кинопоказы, выставки, спектакли, народные игры и танцы.

С 2018 года на фестивале проводят лекторий с участием ученых, с 2019 года появилось направление «Традиционная кухня от шеф-поваров», а в 2022 году стартовал проект «Историческая фотография»: съемка участников в этнографических костюмах на старинную технику XIX века.

Продолжается развитие пассажирского флота в Татарстане. Только в этом году на «Метеорах» и теплоходах было перевезено почти 50 тыс. человек Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Путешествия по воде до Набережных Челнов и Камского Устья

Продолжается развитие пассажирского флота в Татарстане. Только в этом году на «Метеорах» и теплоходах было перевезено почти 50 тыс. человек, рассказал генеральный директор АО «Флот РТ» Роман Лизалин.

«По состоянию на 27 июля в сравнении с прошлым годом количество пассажиров выросло на 8%. У нас увеличилась численность флота, улучшилась причальная инфраструктура. У нас регулярно ходят суда в Свияжск и Болгар, а также мы возродили маршрут Казань – Набережные Челны», – сообщил он.

Роман Лизалин: «Еще одно забытое направление – это Казань – Камское Устье. Сегодня этот маршрут мы тоже возродили, и он пользуется популярностью» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Маршрут в Закамье приобрел особую популярность у жителей и гостей Татарстана. Только этим летом по нему проехали более 6,5 тыс. человек.

«Также еще одно забытое направление – это Казань – Камское Устье. Сегодня этот маршрут мы тоже возродили, и он пользуется популярностью», – заключил Лизалин.