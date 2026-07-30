У фигуристки Акатьевой наблюдаются проблемы со стопой

Фото: fsrussia.ru

Российская фигуристка, чемпионка страны Софья Акатьева испытывает проблемы со стопой. Эта проблема мешает ей полноценно готовиться к новому сезону, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что боли в стопе беспокоят спортсменку большую часть летней подготовки к сезону. Из-за этого приходится делать перерывы.



Подчеркнем, что по-прежнему Акатьевой не поставлены программы к предстоящему сезону, девушка тренируется в группе Этери Тутберидзе.



Добавим, Софье Акатьевой – 19 лет.