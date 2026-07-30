Минниханов обратил внимание на участие Ту-214 в репетиции шоу «Я выбираю небо»

Ту-214 на празднике «Я выбираю небо» в 2025 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В репетиции авиашоу «Я выбираю небо», проходившей сегодня над Казанью, принял участие выпускаемый на КАЗ пассажирский авиалайнер Ту-214. На это обратил внимание Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«В небе над Казанью проходит репетиция авиашоу „Я выбираю небо“. Вид из окна Казанского Кремля. Узнали самолет? Наш Ту-214!» – написал Раис РТ в своем канале в мессенджере МАКС, выложив соответствующее видео.

Руководитель республики также призвал жителей и гостей Казани приходить в субботу, 1 августа, на авиационный праздник, уточнив, что там «будет здорово». «Бу шимбә көнне „Казан“ гаилә үзәге янында авиация бәйрәме узачак. Кунаклар өчен иҗат коллективлары чыгыш ясаячак, авиашоу, төрле күргәзмәләр һәм кызыклы балалар программасы тәкъдим ителәчәк! Килегез, шәп булачак!» – отметил он на татарском языке.

Авиационный праздник «Я выбираю небо» состоится на территории Центра семьи «Казан», он будет посвящен популяризации авиации, привлечению молодежи в отрасль и повышению интереса к инженерно-техническим профессиям.

На Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова – филиале концерна «Туполев» с 1996 года производится среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Ту-214. Авиастроение соответствует целям национального проекта «Производство транспорта».

В декабре 2025 года первый полет совершил новый Ту-214 из отечественных комплектующих. Обновленная машина получила свидетельство Росавиации об одобрении изменения типовой конструкции. О завершении сертификации позднее отчитался Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В мае 2026-го Президент России Владимир Путин в разговоре с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым предупредил, что заявленные при импортозамещении оборудования авиалайнера параметры должны соблюдаться.

Видео: max.ru/rustamminnikhanov.