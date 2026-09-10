Новость отсутствует
news_header_top
Руc Тат
16+
in_feed_pos_0
21:11 В Татарстане работает программа жилищной поддержки для сельских семей
20:44 В РТ запустили республиканские меры поддержки пострадавших селлеров Wildberries
20:17 «Чайка» открывает шестой театральный сезоне в «Созвездии»
Следите за самым важным в канале «Татар-информ. Главное» в мессенджере МАХ и читайте нас в «Дзен»
in_feed_pos_1
19:59 В Усть-Каменске открыли памятник Герою РФ Гимранову и другим погибшим летчикам
19:51 Татарстанцы стали чаще бронировать отели за границей в бархатный сезон
19:49 Ветеран Великой Отечественной войны из Актанышского района отметил 101-летие
19:37 Олег Коробченко на «Иннопроме» провел ряд встреч с индийскими компаниями
19:23 В период выборов в Казани будет работать Центр общественного наблюдения
19:06 Главврачом челнинского наркодиспансера стал Григорий Порсев
18:45 Коробченко: Индия обладает одним из крупнейших парков татарстанских вертолетов
18:38 Лукаш: Угроза в том, что люди не могут поверить в злодеев, создающих дипфейки
18:28 В Казань приехали участники Совета руководителей исправительных служб СНГ
18:02 В Казани прошли межведомственные антитеррористические учения
17:51 Конкурсные проекты благоустройства позволили создать более 4 тыс. рабочих мест
17:39 Фирму из РТ оштрафовали за взятки и складирование отходов на Ж/Д предприятии
17:31 «Победа» запустила оплату авиабилетов цифровыми рублями
17:22 В России выросли цены на японские кроссоверы, ввезенные по параллельному импорту
17:13 В Салават Купере водитель мотоцикла пострадал в ДТП с легковушкой
17:12 Медведев заявил, что Россия может сохраниться только как великая держава
17:07 В Татарстане открыли новую дорогу – обход села Тюлячи
17:01 Тренажеры и практика на полигоне: как обучают в Казанском танковом училище
17:00 Эксперт Апрелев поделился советами, как подготовить дачу к зиме
16:53 В Казани во время рейда на штрафстоянку отправили 16 самокатов и велосипедов
16:27 Медведев: Потребности ВС РФ удовлетворяются за счет контрактников и добровольцев
16:16 «АвтоВАЗ» зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?»
16:12 ЦИТ РТ внедрит ускорители ИИ за 110 млн рублей
16:04 В Казани пройдет благотворительный турнир по паделу
15:54 Незрячего татарстанца научили читать Коран и пользоваться смартфоном в «Ярдэме»
15:45 В Татарстан придет небольшое потепление, вскоре возобновятся дожди
15:39 Подросток из Кемерова получил тотальное поражение легких из-за курения вейпа
15:31 В Татарстане начался прием заявлений о голосовании на дому
15:19 В Казани ограничат движение из-за матча футбольных сборных России и Ирана
15:18 Оплата проезда по QR-коду появилась на трех станциях метро Казани
15:07 Специалисты из Татарстана устранили семь повреждений тепловых узлов в Лисичанске
15:01 В Челнах поймали подростков, рисовавших нацистские символы на стенах домов
15:01 В Казани проведут капремонт пяти школ
14:50 В Казани планируют запустить в эксплуатацию ИС «Адаптер кадровых данных»
14:43 Жителя РТ, не лечившего туберкулез, госпитализировали по решению суда
14:42 В Казани с 6 по 8 ноября пройдет выставка халяльной индустрии «UMMA FORUM»
14:35 Минздрав назвал районы Татарстана, жители которых чаще отказываются от соцпакета
14:32 В Татарстане прошли Ялчыгуловские чтения
14:24 В Казани запустили инклюзивный центр «Ярдэм» с бассейном и фонтаном «Лунный сад»
14:20 Муфтия Татарстана наградили медалью ВДВ
14:20 Татарстан недополучил более 3 млрд рублей на соцпакеты из-за отказников
14:16 В Татарстане 26 сентября пройдут «Кросс Татарстана – 2026» и «Кросс нации»
14:07 Почти весь живописный фонд Фешина отправляется из Казани на выставку в Китай
14:01 Жительница Татарстана после перенесенного в Египте инсульта вернулась домой
13:56 Певица Калимуллина анонсировала свое участие в новом проекте на «Россия 1»
13:48 Валиева оспорит отказ ISU в CAS
13:47 Санкции против России бьют по ремонту «КАМАЗов» в Афганистане
Ещё новости
in_feed_pos_0
20:37 Участник «СВОего бизнеса» в Челнах планирует открыть цветочный магазин
20:01 Сотрудникам «Казметростроя» вручили свидетельства о занесении на Доску почета РТ
19:12 Имена 70 жителей Муслюмовского района внесены на Доску почета РТ
Следите за самым важным в канале «Татар-информ. Главное» в мессенджере МАХ и читайте нас в «Дзен»
in_feed_pos_1
19:02 В селе Нижняя Ошма открыли новое административное здание сельского поселения
18:20 Татарстанцы могут направлять заявки на детско-юношеский конкурс «Роза Ветров»
18:14 В Набережных Челнах подвели итоги конкурса «Лучший водитель грузовика»
18:09 В Казани лектор «Знания» Игорь Гурьянов рассказал о пользе книг
17:46 Более 2 тыс. человек приняли участие в мероприятиях УРАМ Тура
16:39 Марат Ахметов ознакомился с работой соцобъектов Аксубаевского района
15:55 Марат Ахметов: Татарстанцы осознанно выбирают здоровый образ жизни
13:39 Из Лаишевского района бойцам СВО отправили 39-й гуманитарный груз
13:36 Видеонаблюдение на выборах в Татарстане будут обеспечивать 2 тыс. камер
13:33 Эксперты клуба «Волга» назвали приоритеты избирателей Татарстана
13:03 Семью участника СВО из Челнов поздравили с рождением первенца
12:55 В Казани пройдет заседание Совета руководителей пенитенциарных служб стран СНГ
12:40 Футбольный манеж в Тукаевском районе откроют в следующем году
11:38 Зарипова назвала молодежь главным кадровым ресурсом Татарстана
11:12 Труженику тыла из Елабужского района Татарстана исполнилось 95 лет
11:01 Раис РТ оценил темпы строительства социальных объектов в Тюлячинском районе
10:41 Минниханов открыл четыре футбольных манежа в Татарстане
10:04 Улицы Бугульмы украсили фотографии земляков с электронной Доски почета РТ
09:44 От детей – героям: в Общественной палате РТ передали письма для участников СВО
09:31 В Апастовском районе 95-летний юбилей отмечает труженица тыла Миниса Шакирова
22:10 Школьников в России научат распознавать фейки, дипфейки и интернет-мошенников
21:47 Учитель казанского лицея представляет Татарстан на всероссийском конкурсе
20:41 В Казани завершили ремонт поврежденного коллектора на Чистопольской
18:23 Почти 1,7 тыс. альметьевцев закрыли больничные через MAX
18:19 Народный фронт запустил мобильного оператора «Все для Победы!»
18:16 На спортивных объектах хотят установить государственный флаг Татарстана
17:53 Передачу полномочий по градостроительству предложили отсрочить для Казани
17:06 Эксперты клуба «Волга» обсудили запросы избирателей перед выборами в Госдуму
17:05 Фарид Абдулганиев и Госкомитет РТ по тарифам договорились о сотрудничестве
16:38 Фарид Абдулганиев провел урок предпринимательства в своей родной школе
16:33 Более 30 тысяч татарстанцев приняли участие в марафоне «Сила России»
15:43 Ветераны СВО в Челнах изучают опыт предпринимателей на программе «СВОй бизнес»
15:11 Татарстан продолжает помогать Лисичанску: новая партия оборудования
15:02 В парке «Елмай» открылась выставка детских рисунков «Мой папа – Герой»
14:45 В Азнакаево чествовали людей труда и участников СВО
14:04 Минцифры РТ: 61 тысяча татарстанцев используют платформу «Госуслуги Моя школа»
13:47 В Казани состоялся предпоказ «Ирбис. История победы» в рамках «Алтын Минбар»
12:27 Презентация книги о Казанском ханстве пройдет в Казани 10 сентября
11:57 В Татарстане за август продали имущество должников на 229 млн рублей
11:46 Минниханов: при всех сложностях, сохраняем республиканские программы
11:39 Путин подписал указ о ежегодном проведении форума «Малая родина – сила России»
11:37 Более 5,8 млн избирательных бюллетеней отправили из Казани в районы Татарстана
10:45 «Взрослые дядьки с автоматами плачут»: боец спецоперации из РТ о письмах детей
10:23 Студенты Арского педколледжа присоединились к Всероссийскому диктанту
10:10 Спасал раненых и сам оказался «трехсотым»: история бойца СВО из Лениногорска
09:44 В Казани пройдет сессия о цифровизации АПК с участием экспертов отрасли
09:02 В Казанском Кремле пройдут лекции об инклюзии и доступности музеев
Ещё новости
Ещё публикации
ТАТАР-ИНФОРМ СПОРТ ❯
Спорный гол, юбилей Семенова и дебют Хейса: «Ак Барс» снова обыграл «Трактор»

Спорный гол, юбилей Семенова и дебют Хейса: «Ак Барс» снова обыграл «Трактор»

10 сентября 2026
Лавры «водников», индекс менеджеров и лидерство Сафиуллина: Спортрейтинг

Лавры «водников», индекс менеджеров и лидерство Сафиуллина: Спортрейтинг

10 сентября 2026
Владимир Леонов: «Игры кочевников пройдут не только в самой Казани»

Владимир Леонов: «Игры кочевников пройдут не только в самой Казани»

10 сентября 2026
Софья Дьякова: «Крысы – это стабильный житель Парижа. Видели их кучками»

Софья Дьякова: «Крысы – это стабильный житель Парижа. Видели их кучками»

10 сентября 2026
#полезная информация ❯
Эксперт Апрелев поделился советами, как подготовить дачу к зиме

Эксперт Апрелев поделился советами, как подготовить дачу к зиме

10 сентября 2026
Запрет на парковку: какие машины нельзя оставлять во дворах

Запрет на парковку: какие машины нельзя оставлять во дворах

10 сентября 2026

Эксперт Куприенко предупредил о правилах безопасности при запахе газа в доме

9 сентября 2026
Фоторепортажи ❯
Театр «Созвездие-Йолдызлык» открывает шестой театральный сезон

Театр «Созвездие-Йолдызлык» открывает шестой театральный сезон

10 сентября 2026 28 фото
В Казанском танковом училище показали, как обучаются будущие офицеры

В Казанском танковом училище показали, как обучаются будущие офицеры

10 сентября 2026 41 фото
В галерее «Хазинэ» проводится упаковка работ художника Фешина

В галерее «Хазинэ» проводится упаковка работ художника Фешина

10 сентября 2026 35 фото
Информационные угрозы в ходе предстоящих выборов обсудили на форуме избирателей «Мой голос»

Информационные угрозы в ходе предстоящих выборов обсудили на форуме избирателей «Мой голос»

10 сентября 2026 69 фото
Спецпроекты ❯
ВИДЕО ❯
«Рубин» провел открытую тренировку

«Рубин» провел открытую тренировку

10 сентября 2026
В парке «Елмай» открылась выставка детских рисунков «Мой папа – Герой»

В парке «Елмай» открылась выставка детских рисунков «Мой папа – Герой»

9 сентября 2026
В Казани стартовал XIV Международный фестиваль еврейской музыки

В Казани стартовал XIV Международный фестиваль еврейской музыки

9 сентября 2026
Бан Валиевой и тактика запада, «кража века» ЦСКА или разброд в «Рубине»

Бан Валиевой и тактика запада, «кража века» ЦСКА или разброд в «Рубине»

9 сентября 2026
В Казани стартовал чемпионат Сухопутных войск по армейскому тактико-стрелковому многоборью

В Казани стартовал чемпионат Сухопутных войск по армейскому тактико-стрелковому многоборью

8 сентября 2026
Тонкие места Ак Барса, Игры кочевников в Казани и чемпионы спортрейтинга в РТ

Тонкие места Ак Барса, Игры кочевников в Казани и чемпионы спортрейтинга в РТ

6 сентября 2026
Почему важно просить прощение и прощать в исламе?

Почему важно просить прощение и прощать в исламе?

6 сентября 2026
В Казани проходит Всероссийский фестиваль «Традиционный костюм народов России»

В Казани проходит Всероссийский фестиваль «Традиционный костюм народов России»

5 сентября 2026
Сигналы Путина на ШОС в Бишкеке, Игры кочевников в Казани и табу на вейпы

Сигналы Путина на ШОС в Бишкеке, Игры кочевников в Казани и табу на вейпы

5 сентября 2026
Детская цирковая школа отметила 30-летие грандиозным шоу «Вверх»

Детская цирковая школа отметила 30-летие грандиозным шоу «Вверх»

5 сентября 2026