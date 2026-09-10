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Видео
В Казани стартовал XIV Международный фестиваль еврейской музыки
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Видео
«Рубин» провел открытую тренировку
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Фоторепортаж
Театр «Созвездие-Йолдызлык» открывает шестой театральный сезон
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«Не понимал, что меня используют аферисты»: в Казани судят курьеров мошенниковМошенники, назвавшись сотрудниками ФСБ, украли у жительницы Казани более 5 млн рублей
В Казани стартовал суд над парнем и девушкой, которые приехали в Казань из других регионов, чтобы подработать курьерами мошенников. Обоим им по 22 года, оба уверяют – не понимали, что участвуют в обмане. Теперь обоим грозят немалые сроки лишения свободы.
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«Важный вопрос – легитимность»: эксперты клуба «Волга» – о выборах в ГосдумуЭксперты клуба «Волга» назвали ключевые запросы избирателей перед выборами депутатов Госдумы
В преддверии выборов депутатов Государственной Думы девятого созыва эксперты клуба «Волга» сегодня обсудили вопросы социально-экономического развития и задачи, которые общество формулирует политическим партиям в рамках предвыборной кампании. Своим мнением по этой теме поделились московские политологи. Подробнее – в материале «Татар-информа».
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«Главный вызов – дипфейки»: как будут обеспечивать прозрачность выборов в РТНа выборы депутатов Госдумы в Татарстане аккредитовалось рекордное число журналистов
Выборы депутатов Госдумы РФ пройдут по всей стране 18, 19 и 20 сентября. Какие главные информационные угрозы будут в ходе избирательной кампании и как будет обеспечиваться прозрачность процесса в Татарстане, рассказали на форуме «Мой голос» в Казани.
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«Санкции нельзя игнорировать»: НКНХ добился пересмотра дел о кредитах на €1 млрдСудам предстоит проверить размер и принадлежность прав требования, роль Deutsche Bank и применение контрсанкционного указа
«Нижнекамскнефтехим» добился пересмотра двух дел об обращении взыскания на права немецких банков по кредитам более чем на €1 млрд. Кассация отменила решения нижестоящих судов, указав, что наличие, принадлежность и размер задолженности предприятия перед Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Württemberg не были установлены в необходимом объеме.
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«Я не знал, что это способ обмана людей»: в Казани судят оператора сим-бокса19-летний парень согласился на подработку в мессенджере и успел проработать всего четыре дня до задержания
Обвинение просит отправить в колонию 19-летнего Булата Сайфуллина, который вместе с товарищем работали операторами сим-бокса. Они успели всего несколько дней попереставлять сим-карты, а потом их задержали. Как мошенники вербуют операторов, как Сайфуллин объяснил, почему согласился на эту работу, и куда делся его подельник – узнавал «Татар-информ».
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РТ станет пилотным регионом для апробации предпринимательского образованияПроект ФГОСа предполагает практико-ориентированную модель обучения
В Министерстве образования Татарстана прошёл круглый стол, посвящённый проекту Федерального государственного образовательного стандарта по направлению «Предпринимательство». Республику рассматривают как пилотную площадку для апробации новой специальности. Подробнее – в материале «Татар-информа».
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Целевой набор трудовых мигрантов: в РФ будут по-новому завозить иностранцевО планах по изменению миграционного законодательства Путину доложил начальник Службы по вопросам гражданства МВД РФ Кикоть
Президент России Владимир Путин провел встречу с первым заместителем министра внутренних дел РФ – начальником Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД генерал-полковником полиции Андреем Кикотем. Беседа состоялась в преддверии Дня подразделений по вопросам миграции системы МВД России, который отмечается 11 сентября.
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Снова растем: за счет чего в Татарстане разгоняется промышленность
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«У нас семейная династия»: кого наградили на «Фестивале достижений» КОСа
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«Привыкайте искать позитив»: 6 советов от Минниханова на «Недетском разговоре»
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«Татары года – 2026»: начинается голосование за выдающихся людей и проекты
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«Вылил санитайзер на спящую и поджег»: жителя РТ судят за попытку убить жену
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Про дебилов и жалость к Британии: главное из разговора Лаврова с Меньшовой
Эксперт Апрелев поделился советами, как подготовить дачу к зиме
Запрет на парковку: какие машины нельзя оставлять во дворах
Эксперт Куприенко предупредил о правилах безопасности при запахе газа в доме
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Во сколько обойдется 1 сентября: считаем расходы на школьника в ТатарстанеЧто входит в базовый набор первоклассника, на чем не экономят родители и как сократить расходы
Мы подсчитали стоимость одежды, канцтоваров, рюкзака и букета для начальной школы – по данным Росстата и ценам на маркетплейсах. Набор первоклассницы обойдется в 17 279 рублей, первоклассника – в 16 925 рублей. АЦ «Татар-информа» рассчитал, из чего складывается эта сумма и на чем можно сэкономить.
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12 Этаж
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Марат Нуриев: «Нет у нас пока мощного института собственников жилья»18 августа 2026
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«С согласия пациента»: родственникам упростят доступ в палату и к справкам22 августа 2026
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Специалисты из Татарстана устранили семь повреждений тепловых узлов в Лисичанске10 сентября 2026
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Пресс-конференция: «Соцпакет или деньги? Об отказе льготных категорий населения от набора социальных услуг, в том числе получения лекарственных препаратов»10 сентября 2026