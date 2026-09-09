Юрист Стратулат объяснила разницу между цифровым и безналичным рублем

С начала сентября в России вступил в силу закон о введении цифрового рубля. Юрист Анна Стратулат в эфире телеканала «Крым 24» рассказала, чем новая форма денег отличается от безналичных средств.

Она пояснила, что цифровой рубль – это не просто записи на банковском счете, а полноценный объект права собственности. В отличие от безналичных денег, которые представляют собой обязательства банка перед владельцем счета, цифровой рубль является самостоятельным активом, которым можно управлять напрямую.

Стратулат привела пример: если на счету есть 10 тыс. рублей, то у банка возникают обязательства предоставить эти средства. Цифровой рубль, в свою очередь, является непосредственно вещью, на которую возникает право собственности, и распоряжаться им можно в полной мере.

Юрист также отметила, что цифровые рубли хранятся в электронном кошельке в виде уникальных кодов, что делает их схожими с физическими банкнотами, имеющими индивидуальные серийные номера.