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Общество 9 сентября 2026 06:00

В Татарстане сохранится холодная и дождливая погода, возможны грозы

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В Татарстане сохранится холодная и дождливая погода, возможны грозы
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 9 сентября, в Татарстане сохранится установившаяся ранее холодная, пасмурная и дождливая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. По всему региону продолжат идти небольшие и умеренные, а местами и сильные дожди (в Казани ливней не ожидается, днем прогнозируются лишь небольшие осадки). Утром кое-где сохранится опустившийся ночью туман, возможны грозы.

Северный и северо-восточный ветер силой от 6 до 11 м/с порой будет усиливаться порывами 15–18 м/с. В столице РТ их сила не превысит 15 м/с.

После достаточно холодной (до 8 градусов выше нуля) ночи воздух в Татарстане в дневные часы прогреется лишь до +12, +17 градусов (в Казани – только до +13, +15 градусов).

Прежде «Татар-информ» сообщал, что дождливая погода в республике сохранится до 10 сентября.

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#прогноз погоды #прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт
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