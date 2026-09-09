В Татарстане сохранится холодная и дождливая погода, возможны грозы

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 9 сентября, в Татарстане сохранится установившаяся ранее холодная, пасмурная и дождливая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. По всему региону продолжат идти небольшие и умеренные, а местами и сильные дожди (в Казани ливней не ожидается, днем прогнозируются лишь небольшие осадки). Утром кое-где сохранится опустившийся ночью туман, возможны грозы.

Северный и северо-восточный ветер силой от 6 до 11 м/с порой будет усиливаться порывами 15–18 м/с. В столице РТ их сила не превысит 15 м/с.

После достаточно холодной (до 8 градусов выше нуля) ночи воздух в Татарстане в дневные часы прогреется лишь до +12, +17 градусов (в Казани – только до +13, +15 градусов).

Прежде «Татар-информ» сообщал, что дождливая погода в республике сохранится до 10 сентября.