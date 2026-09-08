В Общественной палате РФ обсудили влияние Пушкина на Тукая и Гамзатова

Фото: © Сюмбель Таишева

В День языков народов России в Общественной палате РФ состоялось обсуждение «Пушкин. Единый язык вдохновения», организованное библиотекой-читальней имени А. С. Пушкина и Комитетом по культуре ОП. В ходе беседы неоднократно звучало имя Габдуллы Тукая и упоминались поддерживаемые Татарстаном культурные проекты, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Директор библиотеки-читальни имени Пушкина Татьяна Калашникова, выступившая в качестве модератора, поприветствовала гостей и напомнила, что произведения «солнца русской поэзии» переведены на 76 языков народов России.

Доктор исторических наук Виктор Ливцов представил доклад о духовном пути великого русского поэта. В нем он высказал мысль, что русская литература во многом вышла из творчества Пушкина, в котором гармонично соединилось всё лучшее из мирового наследия: от античной и средневековой классики до европейской, православной и исламской культур.

В свою очередь депутат Государственной Думы РФ Бийсултан Хамзаев, который сам более семи лет проработал в Общественной палате, напомнил об истории учреждения Дня языков народов Российской Федерации. Общественность Дагестана обратилась к Президенту РФ Владимиру Путину с предложением о создании нового праздника 8 сентября, который и был затем учрежден в конце 2025 года.

Для памятной даты выбрали день рождения знаменитого аварского поэта Расула Гамзатова (1923–2003), стихи которого в переводе на русский с аварского стали известны всей стране и превратились в пример объединения литератур и культур разных народов. «Российская Федерация является уникальной страной, а Дагестан в России. Мы это прекрасно и тонко понимаем», – подчеркнул парламентарий.

Дагестан населяют представители более 110 этносов, из которых свыше 30 признаны коренными народами. Среди проживающих в республике народностей некоторые очень малы (например, гинухцы, один из дидойских народов, проживают лишь в одном ауле, там же распространен и их язык). При этом сейчас в мире наблюдается экспансия доминирующих языков, в связи с чем депутат призвал сохранять родные языки, в том числе – чтением книг на них.

«Очень важно для нас, дагестанцев, что русский язык уникален тем, что дает возможности для коммуникации разных народов. <...> Для каждого народа важно сохранять свой родной язык, передавая его из поколения в поколение. – Для нас Расул Гамзатов – это символ возможности выразить голос Дагестана. В предшествующие периоды для горцев было тяжело выразить свои чувства, а он показал отношение к отцу и Родине <...>. Расул Гамзатов – для нашего народа Пушкин», – заметил парламентарий.

Гамзатов считал Пушкина величайшим поэтом, с творчеством русского классика в детстве познакомил его отец Гамзат Цадаса. Одним из своих любимых поэтов дагестанский автор считал и Тукая. «К нему любовь у меня наследственная… Еще в детстве в нашей городской сакле звучало это имя, и запало оно в мое сердце… Имя его дорого нам. Жизнь его – как молния. Судьба его нам дорога, потому что эта судьба сплетена с судьбой народа. Он оставил нам большое наследство. Оно принадлежит не только татарскому народу, но и всем народам», – заявил Гамзатов в 1986 году, выступая на юбилейном вечере Тукая.

Организаторы мероприятия «Пушкин. Единый язык вдохновения» особо поблагодарили Полномочное представительство Татарстана в Москве и Полномочное представительство Башкортостана при Президенте РФ за помощь в организации совместных мероприятий, посвященных поэту и сохранению его наследия.

В ходе дискуссии руководитель многочисленных творческих проектов, среди которых – выставка «Подражание Корану», заслуженный работник культуры РТ Альфия Рахматулина поведала о жизни и творчестве Габдуллы Тукая и его переводах произведений на татарский язык. Эти два гения жили в разные эпохи. Ей довелось в Санкт-Петербурге вместе с Национальным музеем РТ организовать выставку «Я устремляюсь в вечность», на которой были представлены личные вещи татарского поэта и две посмертные маски – Тукая и Пушкина.

От Полномочного представительства РТ в РФ участие в круглом столе приняла заведующая сектором Сюмбель Таишева с докладом, посвященном жизни и учебе Габдуллы Тукая в Уральске и его стихах, посвященных Пушкину.

После похорон Тукая петербургская газета «День» опубликовала о нем солидную статью, называя его «татарским Пушкиным». И действительно, подобно тому, как Александр Пушкин заложил основы современного русского литературного языка, Габдулла Тукай стал основоположником современного татарского литературного языка.

По мнению исследователей жизни татарского поэта, Тукай видел в Пушкине поэтического брата по духу. В Уральске юный Габдулла учился в медресе «Мутыйгия», основанный другом его отца Мутыгуллой Тухватуллиным. Параллельно с изучением классических поэтов и философов, персидского и турецкого языков он посещал русскую школу для детей-мусульман, где открыл для себя поэзию Пушкина, огромный мир русской и западноевропейской литературы. Переводы русских поэтов составляют значительную часть литературного наследия Тукая.

Двадцатилетний Габдулла Тукай считал Пушкина своим учителем и наставником в поэзии. В 1906 году, работая в Уральске, он написал стихотворение «Пушкину» («Пушкинга»), в котором выражает глубокое восхищение его творчеством и признает его своим наставником: «Моя душа сходна с тобой, о Пушкин вдохновенный, / Неподражаемый поэт, единый во вселенной! / Деревья, камни, как меня, / твой стих привел в движенье. / Дарить восторг – не таково ль поэта назначенье?» (перевод Любови Климовой).

Кроме того, на встрече приглашенные эксперты рассказали, как в разных регионах России в настоящее время понимают основные темы и идеалы великого русского поэта, как его образ актуализируется в литературах народов РФ и какие сближения наблюдаются в сюжетах и образах поэзии Пушкина с темами и образами литературы и фольклора, отражающими национальный менталитет.

После круглого стола, в котором также принимали участие учащиеся московских школ и студенты, руководитель Комитета по культуре Московской торгово-промышленной палаты Марианна Гнездилова открыла выставку под названием: «Костюм народов России в гравюрах русских и западных мастеров XIX века». В своем выступлении она напомнила, что в рамках культурной программы XVI саммита БРИКС в Казани прошел масштабный международный выставочный проект «Безграничный Пушкин», который объединил тему пушкинского наследия для страны через искусство и его значение для мировой культуры. Экспозиция была представлена в двух локациях – в Национальной библиотеке РТ и в Культурном центре имени А. С. Пушкина.