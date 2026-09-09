Какая категория прав нужна для езды с прицепом: B или BE

Российские водители все чаще используют легковые автомобили и кроссоверы с прицепами для перевозки грузов, лодок и квадроциклов. Эксперты «За рулем» напоминают о тонкостях с законодательством.

Если прицеп весит до 750 кг, для управления достаточно прав категории B. Для более тяжелых прицепов условия иные: масса прицепа должна быть меньше массы автомобиля, а общий вес сцепки – не превышать 3,5 тонны. Если хотя бы одно из условий нарушено, требуется открывать категорию BE. Исключение: если прицеп легче 750 кг, категория BE не нужна даже при превышении общей массы.

Для открытия BE необходимы медсправка, обучение, сдача экзамена, возраст от 19 лет и год стажа с категорией B.

Прицеп нужно зарегистрировать в ГАИ: предоставить документы, паспорт, договор купли-продажи и квитанции. Без госномеров выезд запрещен. Документы на оба ТС нужно возить с собой. Отдельный полис ОСАГО для прицепа физлицам не требуется – достаточно отметки в полисе автомобиля. Техосмотр для прицепа массой до 3,5 тонны в личных целях проходить необязательно.

Габариты прицепа: ширина до 2,55 м, высота до 4 м, общая длина сцепки – до 20 м. В темное время суток обязательны габаритные огни. Скорость: в городе до 60 км/ч, на автомагистрали до 90 км/ч, на загородных дорогах до 70 км/ч. Знак «движение с прицепом запрещено» для легковушек не действует.

Запрещено перевозить людей в прицепе, превышать массу, перевозить груз без надежного крепления, загораживать фары и номера. При выступе груза более чем на метр сзади или спереди, более 40 см по бокам – требуется маркировка.

Штрафы: за управление без категории BE – от 5 до 15 тыс. рублей и конфискация авто; за незарегистрированный прицеп – 500–800 рублей, повторно – 5 тыс. и лишение прав до 3 месяцев; за неправильную укладку груза – предупреждение или 500 рублей; за фаркоп при отсутствии заводской комплектации – 500 рублей.