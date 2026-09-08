Создатели сериала «Южный Парк» объявили о его переименовании в «Южную Америку»

Фото: аккаунт мультсериала «Южный Парк» в соцсети X

Создатели культового американского мультипликационного сериала «Южный Парк» (South Park) Трей Паркер и Мэтт Стоун сообщили о смене названия на «Южная Америка». Соответствующее заявление опубликовано на странице сериала в социальной сети X (прежде Twitter).

«Вдохновившись смелостью и патриотизмом Apple и Google, мы меняем название „Южный Парк“ на „ЮЖНАЯ АМЕРИКА“», – с иронией заметили создатели мультсериала.

Ранее корпорации Apple и Google начали называть на картах одно из Великих озер, озеро Онтарио, озером Америка – после появления указа Президента США Дональда Трампа о его переименовании.

Использованный командой сериала капслок является излюбленным графическим приемом нынешнего американского лидера, и его применение также издевательски отсылает к риторической манере Трампа.

Американский комедийный мультсериал «Южный Парк» выходит с 1997 года, это второй по продолжительности после стартовавших в 1989-м «Симпсонов» анимационный сериал в истории американского телевидения.