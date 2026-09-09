Эксперт Гринь напомнила, что опоздание может сказаться на размере зарплаты
Премия представляет собой стимулирующую выплату, поэтому она может быть не начислена, если сотрудник не выполнил установленные показатели или условия премирования либо допустил дисциплинарный проступок – например, опоздание на работу. Об этом напомнила эксперт Народного фронта Елена Гринь, передает RT.
При этом специалист обратила внимание на то, что снижение выплаты по причине дисциплинарного нарушения «допустимо только в случаях, если такая возможность предусмотрена локальным актом».
«<...> уменьшить выплату можно только за тот период, в котором к работнику применили взыскание, а общее снижение месячной зарплаты не может превышать 20%», – акцентировала она.
Вообще отказаться от выплаты без предусмотренного основания работодатель не вправе. Однако Трудовой кодекс РФ не рассматривает невыплату или уменьшение премии в качестве дисциплинарного взыскания.
«Закон предусматривает в качестве таких взысканий замечание, выговор и увольнение», – резюмировала Гринь.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что снегопад не оправдывает опоздание на работу, если нет ЧС.