В Вахитовском и Приволжском районах Казани ограничили движение по трем улицам

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В Вахитовском и Приволжском районах столицы Татарстана на время ограничили движение транспортных средств по трем улицам.

В частности, с 5 сентября до 30 ноября перекрыт участок улицы Техническая от улицы Тульская до улицы Тихорецкая в Приволжском районе города. Причиной временных неудобств водителей стали работы по строительству сетей хозяйственно-бытовой канализации для жилого комплекса.

В связи с этими же обстоятельствами с 23.00 19 сентября до 5.00 20 сентября окажется перекрыта улица Тульская в районе пересечения с Технической, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Кроме того, с 7 сентября по 3 октября в Вахитовском районе города ограничено движение по улицам Николая Столбова, у здания №1 и напротив дома №1/3, и Галиаскара Камала, около здания №4а и дома №46а по Лево-Булачной.

В этом случае ограничения вызваны работами по строительству и реконструкции кабельных линий, информирует портал «Моя Казань».

Помимо этого, на три месяца, до 17 декабря, продлено временное ограничение движения пешеходов по тротуару возле дома №12 по улице Батурина. Ранее предполагалось, что строительные работы удастся завершить 17 сентября, отмечает «Моя Казань».

Как сообщал «Татар-информ», в столице РТ до конца ноября частично перекрыли улицу Подлужная. .