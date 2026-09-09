Депутат Чаплин сообщил, когда включат отопление в домах

Отопление в жилых домах и социальных объектах запустят после того, как среднесуточная температура воздуха будет держаться ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд, напомнил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Никита Чаплин.

Парламентарий пояснил, что решение о старте отопительного сезона принимают местные власти на шестой день после установления такого температурного режима. Оно оформляется постановлением администрации города или района, в котором прописывается график подключения: сначала тепло подают в социальные объекты – школы, больницы, детские сады, затем в жилые дома.

Чаплин уточнил, что отопление включат только в те дома, которые получили паспорт готовности к отопительному сезону. С 1 сентября 2026 года наличие этого документа обязательно. Паспорт подтверждает, что в доме проведены все необходимые подготовительные работы: обслужены тепловые системы, выполнены промывка и гидравлические испытания, отремонтированы чердаки, подвалы и входные группы, проверены общедомовые приборы учета, урегулированы вопросы задолженности перед теплоснабжающей организацией.

Депутат добавил, что готовность дома оценивает специальная комиссия с участием представителей местной администрации, теплоснабжающей организации и Государственной жилищной инспекции. На основании акта комиссии администрация утверждает паспорт готовности. Если документ не получен в срок, жильцы могут направить коллективное обращение в управляющую компанию, а при отсутствии реакции – пожаловаться в Госжилинспекцию.

Чаплин также предупредил, что если отопление в городе включили, а в квартире холодно, это нарушение. Температура в жилых комнатах должна быть не ниже +18 градусов, в угловых – не ниже +20. В такой ситуации жильцам следует обратиться в управляющую компанию, а если реакции нет – подать жалобу в Госжилинспекцию через ГИС ЖКХ или платформу обратной связи на «Госуслугах». Инспектор проведет проверку, и при выявлении нарушений управляющая компания получит предписание их устранить.