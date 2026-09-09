Четвертый этап строительства ЖК «Военный городок-32» одобрена госэкспертизой

Фото предоставлено пресс-службой Республиканского фонда поддержки

Проект четвертой очереди строительства жилого комплекса «Военный городок-32» в Кировском районе Казани получил одобрение госэкспертизы. Положительное заключение опубликовано на сайте Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).

Речь идет о возведении двух жилых домов (№21 и 22) высотой 6–10 этажей со встроенными нежилыми помещениями.

Застройщиком выступает казанское ООО «Специализированный застройщик „Бриз“». Подготовила проектную документацию на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и провела инженерные изыскания другая фирма из столицы Татарстана – ООО «Акведук».

Еще в 2023 году стало известно, что на территории бывшего 32-го военного городка в Кировском районе города будет работать местный застройщик – СК «Бриз». Строительство микрорайона «Урман Град» разделено на четыре этапа. Первые три очереди будут возводиться одновременно с 2026 по 2032 год. Начать строить дома четвертой очереди планируется в 2026–2028 годах, а завершить их предполагается в 2034–2036 годах.

В общей сложности жилой комплекс будет состоять из 26 домов и семи подземных парковок. В 2022 году отмечалось, что он займет площадь в 40,5 гектара, на которой возведут 240 тыс. кв. метров жилья (с высотностью 6–10 этажей), школу на 1,5 тыс. мест и детский сад на 340 мест. Тогда предполагалось, что жителями «Военного городка-32» станут 10,8 тыс. человек.