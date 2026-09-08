HR-эксперт назвала профессии, где к опозданиям относятся терпимее

К опозданиям сотрудников руководство может относиться снисходительнее в профессиях, связанных с творчеством и высокой автономностью. Об этом «Абзацу» рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.

«Опоздания допускают в профессиях с высокой степенью автономности и творчества. Это журналисты, фрилансеры, дизайнеры, сценаристы, иногда специалисты в сфере IT, где гибкость графика – часть рабочего процесса. Кроме того, это касается сфер, где жесткая дисциплина некритична. К ним относятся некоторые отделы маркетинга, административный персонал, а также работники сферы услуг, если задержки не влияют на качество работы», – отметила Лоикова.

По словам HR-эксперта, в таких случаях главным критерием для работодателя остается результат работы. Если опоздания не сказываются на выполнении задач и качестве работы, к ним могут относиться спокойнее.

Непунктуальность недопустима в медицине, авиации, транспорте, производствах с жесткими регламентами и службах экстренного реагирования. Здесь опоздания могут создавать реальные риски для жизни и здоровья, добавила Лоикова.

Ранее HR-эксперт Валентина Романова объяснила, почему стандартный ежегодный отпуск продолжительностью 28 календарных дней нельзя заменить денежной компенсацией.